每次收400至2000元　團夥逼不滿14歲幼女賣淫　2嫖客犯強姦罪獲刑

江西九江市潯陽區人民法院周一（3月24日），對「團夥強迫幼女賣淫案」中的兩名涉案嫖客作出一審判，呂某飛、陳某犯強姦罪分別判處有期徒刑二年和二年十個月。



法院審理查明，2022年3月至7月，魏某（已判刑）和倪某欣（另案處理）糾集邱某豪、陳某璐、余某濱（三人均已判刑）等人，多次使用非法拘禁、毆打、侮辱等手段，強迫被害人陳某慧（案發時不足14周歲）在九江市多個酒店賣淫。

魏某團夥主要通過社交軟件在網上招攬嫖客，每次賣淫服務收取400元（人民幣，下同）至2000元不等的嫖資。

2022年5月10日，被告呂某飛通過社交軟件聯繫魏某，雙方事先談好嫖娼的價格和地點，由魏某安排陳某慧到呂某飛在九江濂溪區潯南大道晨楓臻品酒店的鐘點房，兩人發生性關係，事後支付嫖資400元。同年5月27日，呂某飛以同樣的聯繫方式，在同一個酒店開房與陳某慧發生性關係。

呂某飛、陳某犯強姦罪分別判處有期徒刑二年和二年十個月。（視覺中國）

法院審理還查明了被告陳某的強姦犯罪事實。2022年5月22日晚，被告陳某於九江學院附近搭訕了魏某犯罪團夥中一成員，他與對方談好嫖娼價格，對方叫來被害人陳某慧。當晚，陳某在一酒店開鐘點房與被害人發生性關係。除此以外，被告陳某還分別兩次直接聯繫被害人並接到家中發生性關係。

判決書顯示，法院審理認為，呂某飛、陳某應當知道被害人可能是未滿十四周歲的幼女，仍甘冒風險與其發生性關係，其行為已構成強姦罪。依照《刑法》以及《關於辦理性侵害未成年人刑事案件的意見》規定，判決被告呂某飛犯強姦罪，判處有期徒刑二年；判決被告陳某犯強姦罪，判處有期徒刑二年十個月。

起訴書還顯示，在涉案團夥強迫組織未滿14周歲女孩陳某慧賣淫案中，共三名涉案嫖客被檢方以強姦罪審查起訴。2月17日、3月5日，潯陽區人民法院分別開庭審理了被告人陳某、嚴某明及呂某飛涉強姦案。受害人家長說，目前還暫未拿到另一名被告嚴某明的判決書。