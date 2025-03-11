93歲老人強姦未成年少女因「高齡」免牢獄之災引爆中國輿論？

「自己生活不能自理，卻有本事強姦別人？」，過去半個月來，中國網絡上關於高齡性侵犯的討伐聲浪持續高漲。年過七旬甚至年高九旬的性侵犯因「生活不能自理」而逃脫牢獄刑罰，引發罵聲一片。還有人質疑高齡是否已成為年邁性犯罪者的「免死金牌」。



中國輿論對高齡性侵犯被判入獄未執行問題的關注，始於湖南省邵陽市中級法院今年2月發布的一則公示。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



這份官方公文顯示，年高93歲的邵陽縣周姓農民，去年10月因強姦罪被法院判入獄15年。不過，邵陽縣看守所去年11月以周姓老翁「生活不能自理」為由拒絕收押，建議對犯人暫予監外執行。邵陽中院今年2月12日受理後，向社會公示三天。

根據湖南省邵陽市中級法院今年2月發佈的公示，93歲的邵陽縣周姓農民去年10月因強姦罪被判入獄15年，但邵陽縣看守所一個月後以周姓老翁「生活不能自理」為由拒絕收押。（網絡）

中國刑法規定，普通強姦罪量刑一般在三年以上、10年以下。只有姦淫幼女、強姦婦女情節惡劣；強姦婦女、姦淫幼女多人；姦淫不滿10歲的幼女或造成幼女傷害等幾種加重情節，才會判處10年以上有期徒刑。

中國媒體指出，周姓老翁以九旬高齡之軀被判入獄15年，可見其性質惡劣、情節嚴重的程度。

但與此同時，中國法律也規定，75歲以上的老年人犯罪，在量刑、服刑等多方面可獲從輕或減輕等待遇，或基於現實情況不予收監服刑。這也為犯重罪的老人打開逃脫牢獄之災的大門。

中國新聞週刊2月17日引述邵陽縣社區矯正管理局工作人員表示，如果法院最終確定實施社區矯正，周姓老翁報到後將進入監管，每天須兩次手機打卡，每月到司法所報到學習。在接受司法矯正期間，周姓老翁將被允許居住在家中，但無法離開縣域範圍。

據瞭解，本案受害者是當地一名未成年女孩，也因此這項監外執法的決定更難讓中國公眾接受，話題2月18日沖上微博熱搜，引發輿論一面倒抨擊。

許多線民質疑：「93歲可以強姦別人，但是生活不能自理，會不會太荒謬？」「作案時生活怎麼能自理？」「留他逍遙法外繼續做惡犯罪嗎？都說法不容情！這是讓他以老賣老嗎？」「這難道不是助長年長犯罪者為所欲為？」「對於被害的小女孩，公平何在？」

也有線民批評：「還能在本縣範圍內活動，那不是相當於一點懲罰都沒有。」「監外執行？周圍鄰居不恐慌嗎？尤其家裡有還未成年不懂事的小姑娘。」

湖南省邵陽市中級人民法院。（網絡圖片）

對於加害者仍居住在原址、是否會對未成年受害者造成影響，《濟南日報》旗下用戶端新黃河2月18日引述邵陽縣社矯局工作人員說，司法所還沒就此答覆，「具體還不知道是怎麼辦」。

公開資料顯示，截至目前，官方對該罪犯是否暫予監外執行仍無定論。

邵陽縣下花橋鎮政府工作人員表示，這起強姦案發生在2021年，官方早已完成對受害者的安撫幫扶，「受害者家屬不願意報導這個事情。受害者的意思，就是不要把這事公佈在網上，越少人知道越好。」

陝西恒達律師事務所高級合夥人趙良善指出，在中國有三種情形可在罪犯被判入獄後暫予監外執行：第一，患有嚴重疾病需要保外就醫者；第二，懷孕或者正在哺乳嬰兒的婦女；第三，生活不能自理者。他分析，周姓老翁應是年事已高及健康狀況得以監外執行，「這種情況在司法實踐中並不少見」。

趙良善認為，湖南邵陽這起案件之所以讓公眾產生諸多聯想，還是緣於相關部門未公佈周姓老翁「生活不能自理」詳情。他說：「需要一個具有權威性的結論，不能寬泛地說生活不能自理，沒有給老百姓一個合理性的解釋，所以大家就產生聯想的空間了。」

至於公眾情感上難以接受此事，趙良善分析指這可能還源於中國司法在實踐中，對年滿75歲以上、故意犯罪者基本都減輕處罰。他認為，周姓老翁對其他女性可能仍有危害性，這就需要司法部門高度重視，加強對這名強姦犯社區矯正期間的監管，「對這種具有社會危害性的人來講，不能等閒視之。」

中國司法寬縱高齡罪犯背後的無奈

湖南邵陽的案件處置並非個例。《廣州日報》旗下《南風窗》雜誌2月25日報導，一名26歲張姓女子當月實名舉報，1月21日她在上海一家紡織公司面試理療師過程中，被73歲朱姓董事長性騷擾和猥褻。受害者報警後，警方對這位董事長開出行政拘留五天處罰，但過後因他超過70歲未執行。

2月17日，江蘇南通一女子在出租屋內遭70歲房東猥褻，報警後房東被處以行政拘留七天處罰，但同樣因房東年齡超過70歲未執行。案發後，房東家人據報態度很囂張，其子還稱：「70周歲不執行處罰是（法律）給的『福利』，有『免死金牌』。」

警方對高齡罪犯「網開一面」看似不合理，實際有法可循。中國治安管理處罰法規定，對70歲以上的違法行為人不執行行政拘留處罰。

除了犯罪可輕罰，中國滿75歲的老人還享有其它「寬容條款」，包括不適用死刑（除非特別殘忍手段致人死亡）、被判拘役或入獄三年以下可緩刑等。

《南風窗》指出，中國司法對老人從寬處理的背後是現實的無奈，即中國監獄看守所系統目前並不具備關押高齡罪犯的條件。

上海南匯監獄是中國首座專門收押老、病、殘罪犯的監獄，2007年7月建成開始收押罪犯，設計關押容量2100人。（網絡）

報導引述一名地方監獄管理局副局長2021年10月在研討會上的說法，指在押罪犯當中老年罪犯數量正在不斷增加，這個群體還伴隨著疾病問題突出、犯罪類型複雜、改造難度較大等特點。老年人行刑成本也逐步增大，其中最明顯、最直接的是醫療費用。

目前中國監獄並未對老年罪犯進行科學分類管理，很多地區沒有集中關押老年罪犯的監獄，也沒有集中關押老年罪犯的監區，不利於進行針對性管理和改造。

隨著中國社會老齡化不斷加劇，老年人犯罪增加可能難以避免。以高度老齡化的日本為例，1989年65歲以上老人僅占全體犯罪者的2.1％，但到2019年已升至22％，暴增10倍。

對此，一些中國媒體呼籲提升看守所、監獄對老年犯罪分子的關押矯治能力，做到「應押盡押」「一個也逃不掉」。

推動看守所、監獄的「適老化」改造，軟體、硬體要做全面提升，完善相應管教人員、醫護人員的配備，不僅能兼顧對老年服刑者的人道照顧，也能壓縮老年罪犯因「生活不能自理」而無法收押的空間。不過，這也將令捉襟見肘的地方財政面對更大挑戰。

官方立法執法時保障年長罪犯人權本無可厚非，但同時也有必要確保法律震懾力、照顧社會觀感。近期的輿論爭議，將考驗當局未來如何在上述各項考量中取得更好的平衡。