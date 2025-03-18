山西精神病女碩士案進入審查起訴階段　涉案人員或涉強姦罪

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。《上游新聞》報道，目前該案已進入審查起訴階段，涉嫌罪名或包括強姦罪。



山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。《新華社》2024年12月10日消息，官方通報稱張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

近日，卜小花的嫂子表示，花花狀態比以前好多了，而且情緒穩定。內媒報道指，目前該案已進入審查起訴階段，涉嫌罪名或包括強姦罪。

山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

而曾幫助卜小花的志願者朱玉堂也於近日拍片稱，一直遭到網絡暴力：「說我害了一家人，送進去一個人，把兩個娃娃也給害了。大家給我評評理，這個鍋我是背還是不背？我是害人，還是實實在在解救花花於水火之中？」

女事主的本科畢業證書。（紅星新聞）

女事主的碩士畢業證。（紅星新聞）

他對記者表示，雖然有一些不明所以的「罵名」，但自己從不曾後悔解救卜小花。「我去解救了她，是幫助她，我幫助了那麼多人，一個都不後悔，何況花花。」