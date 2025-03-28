中國提速南海規則建構　目標2026年完成《南海行為準則》

南海爭議持續升溫之際，中國副外長陳曉東3月27日在博鰲亞洲論壇2025年年會期間發表主旨演講，強調中國將防範並堅決反對外部勢力干擾南海和平穩定，並力爭在2026年達成《南海行為準則》，建立更為完善的南海規則秩序。



內媒《中新社》報道，陳曉東在當天的南海主題分論壇中指出，當前個別南海當事國為謀取非法利益，不斷在海上發起侵權挑釁行為，而某些域外國家則頻繁「打南海牌」，加強在南海的軍事存在，對地區和平穩定構成風險與挑戰。

3月27日，副外長陳曉東在博鰲亞洲論壇2025年年會期間發表主旨演講。（網絡圖片）

陳曉東表示，中國主張透過雙邊談判解決海上爭議，並透過對話與合作來管控局勢，強調防範並堅決反對外部勢力干擾破壞南海和平穩定，透過建立規則塑造地區秩序。他並稱，中國願與各方攜手合作，繼續擔當「定海神針」角色，致力於推動南海的和平發展。

陳曉東提到，2002年簽署的《南海各方行為宣言》確立了處理南海問題的基本原則與行為規範。中國將與東盟各方共同推進宣言的全面落實，同時排除外部干擾，在已完成《南海行為準則》案文三讀的基礎上，爭取2026年正式達成協議，進一步完善南海地區規則體系。

2024年10月10日，老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、中國國務院總理李強和馬來西亞總理安華在老撾出席第27屆東盟10+3領導人峰會。（Reuters）

此外，中國氣候變化事務特使、聯合國前副秘書長劉振民也在論壇中表示，南海沿岸國家應珍惜目前的和平局面，透過談判解決雙邊爭端，防止域外勢力介入南海問題。他呼籲加快《南海行為準則》的談判進程，並積極推動有關雙邊爭議的實質解決。

劉振民還建議，中國與東盟應推動建立「藍色夥伴關係」，加強在生態環保、防災減災、打撈救助等低敏感領域的合作。他並提出設立「一軌半」或「二軌」對話平台，以加強政府層級的溝通與對話。