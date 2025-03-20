臉頰圖案被指形似九段線　中國「娃三歲」在越南急速退熱

去年開始風行越南的中國絨毛公仔「娃三歲」（Baby Three）被指涉及「九段線」爭議後，熱潮已經迅速降温，銷量與價格大跌。



中國以九段線劃定自己在南中國海的主權範圍，越南、菲律賓與馬來西亞等聲索國則反對中國的主張。

據越南網媒VnExpress報道，玩具零售商涵玉說，越南政府上周宣布查禁臉上印有九段線的娃三歲後，這類玩具的銷量就劇減五成。「顧客們都在號召抵制。我因此必須折價三成至五成來清空存貨。」

涵玉的娃三歲每盒售價8萬5000至35萬越南盾（約4.43至18.22新元）。她還剩下200多盒存貨，估計損失數千萬越南盾。

↓ 「娃三歲」在越南突捲入爭議 ↓

電商紅簪說：「之前人人搶着買娃三歲，現在即使大打折扣也乏人問津。」

娃三歲去年5月以「盲盒」形式進入越南市場後掀起熱潮。每盒售價一度炒高至數百萬越南盾。

據越南電商數據分析公司Metric，娃三歲盲盒曾創下一個月超過400億越南盾的銷售額。去年10月15日至去年11月15日，娃三歲單在越南的蝦皮與Tiktok平台就賣出近3萬7800盒，銷售額88億越南盾。

越南市場發展管理局在官網首頁張貼公告，並配有一張臉上疑似畫着九段線的「娃三歲」公仔圖片，還畫了一個大叉號。（越南市場發展管理局）

然而，代號「ViruSs」的網紅黃登進本月5日指一些娃三歲臉部有南中國海主權爭議的「九段線」圖案，並宣佈停止進口與銷售這類玩具。越南各地隨即掀起抵制潮，越南工貿部也下令清查整頓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

