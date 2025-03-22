霸王茶姬APP捲入九段線爭議　越南調查

越南政府查禁臉上被指印有「九段線」的中國絨毛玩偶後，再對中國茶飲品牌霸王茶姬的應用程式（APP）疑似展示含九段線的地圖展開調查。



霸王茶姬（Chagee）正準備進軍越南，在胡志明市開第一家門店。不過，胡志明市當局證實，已就九段線地圖的問題調查這家公司。

霸王茶姬（CHAGEE）手機應用程式中的地圖被指出現九段線。（網絡圖片）

胡志明市文化與體育廳副檢察長陳平善星期四（3月20日）在記者會上說，文化與體育廳正與警方密切合作，將依法嚴肅處理任何提供、使用或傳播侵犯越南國家主權的地圖訊息與圖像的行為。

越南國營媒體《勞動報》報道，當局還將調查網上傳播的一張霸王茶姬品牌徽章圖像。這個徽章圖像疑印有越南前國家主席胡志明陵墓圖案，配文卻存在虛假內容。

霸王茶姬日前在社交媒體Facebook上發起宣傳活動，鼓勵民眾下載手機應用，參與胡志明市首家分店開幕活動。然而，有民眾發現指，霸王茶姬官方應用的登錄頁面出現九段線地圖，引發強烈不滿，並呼籲抵制霸王茶姬。

數萬名越南網友湧入霸王茶姬的FB專頁對帖文按下憤怒表情。（網絡圖片）

越南媒體本月較早時報道，霸王茶姬在越南的第一家分店即將開業。霸王茶姬在越南的分公司尚未對被調查一事發表談話。

越南一貫嚴查所有涉及九段線表述的內容。本月初，中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）因九段線爭議受到關注。有越南消費者發現，玩偶的臉部疑似繪有九段線地圖。當局隨後下令調查，並於上周宣布查禁娃三歲。

中國以九段線劃定自己在南中國海的主權範圍，越南、菲律賓和馬來西亞等聲索國則反對中國的主張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

