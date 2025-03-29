緬甸地震後台灣兩周內有規模6級以上地震？台氣象署：要超前部署

（緬甸地震／泰國地震／曼谷地震）緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。當地媒體報道稱，地震導致首都內比都（Naypyitaw）主要機場的航空管制塔倒塌，造成至少6人死亡。



台灣中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋示警，台灣西部未來2周要注意可能觸發規模6以上地震。對此，台灣中央氣象局震測報中心現任主任吳健富則說，現有的技術還未能預測地震發展的地點、時間，及規模，唯有「超前部署」防震準備，才能因應突如其來的災害。



緬甸2025年3月29日發生大地震造成當地大量建築物損毀，政府派出救援隊伍（X@Myanmar Fire Services Department）

據此前報道．郭鎧紋表示，這次強震是印度板塊推擠歐亞大陸板塊所致，也會使揚子板塊移動，台灣西部包括雪山山脈、嘉南平原以及阿里山山脈，都屬於揚子板塊，未來2周要注意可能觸發規模6以上地震。

台灣地震，搜救人員在太魯閣附近搜救。（台東搜救隊）

另外，他也點名納斯卡板塊隱沒到南美洲智利海溝、美洲北部的加拿大外海、阿留申海溝、千島海溝、南海海槽等，過去都曾發生過規模9以上強震，都屬於強震未爆彈。

地震發生應力降低：其他板塊壓力增高

對於這樣的說法，吳健富解釋，當沒有地震發生時，全球就是處於平衡狀態、地層都在其可承受的狀況，一旦發生地震，就代表該地的能量釋放，「應力」也會因此降低，其他地區岩層所承受的壓力自然會提高、「應力」也相較高，自然就有機會發生地震。可以想像為「蹺蹺板」的高低起伏。

2025年3月29日，泰國曼谷，救援人員在地震後倒塌的建築物現場展開搜尋工作。（Reuters）

吳健富指出，以目前的地震預測技術，其實還尚未能精準掌握地震發展的地點、時間，及規模，而台灣本來就處於板塊邊界上，「超前部署」防震準備、時時警惕，才能因應突如其來的災變。

他也強調，自921大地震後，台灣現有的建築都符合耐震規範，因此，只要是符合政府規範所建設的建築，基本上都能抵擋地震影響，民眾若有改裝需求，務必依照法規走，對自身安全才有保障。

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