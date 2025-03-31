惠州珠江口發現億噸級油田　首次探獲海上深層整裝碎屑岩整裝油田

中國海油（中國海洋石油集團有限公司）於3月31日發佈消息，在南海東部海域勘探發現「惠州19-6」億噸級大型整裝油田。這是中國首次在海上成功探獲深層至超深層碎屑岩大型整裝油田，標誌著中國近海深層油氣資源勘探能力邁上新台階，亦展示出該領域巨大潛力。



據介紹，「惠州19-6」油田位於珠江口盆地惠州凹陷，距離深圳市約170公里，平均水深達100米。據測試結果顯示，該油田單口鑽井日產原油可達413桶，天然氣日產量則為6.8萬立方米。報道指出，通過持續勘探，中國已確認「惠州19-6」油田的探明地質儲量超過1億噸油當量。

惠州26-6油氣田。（百度百科）

據介紹，在海洋油氣勘探領域，通常把埋深超過3500米的地層稱為深層，超過4500米的地層稱為超深層。海上深層—超深層油氣勘探面臨高溫、高壓和複雜流體帶來的多重挑戰。碎屑岩是海上深層儲集油氣的重要岩石類型，儲層滲透性差，尋找大型油氣田難。

中國海油深圳分公司南海東部石油研究院地質總師彭光榮表示，近年來世界新增油氣儲量的60%來自深部地層。相比中淺層，深層—超深層具有溫度高、壓力大、油氣成熟度高和近源成藏等特點，更利於天然氣及輕質油的生成，而且資源量豐富、勘探程度低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區。