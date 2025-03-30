陸配網紅恩綺被逐　離台前拍片斥：台灣正經歷綠色恐怖、顛倒黑白

繼亞亞之後，同為「武統陸配」的小微和恩綺離境期就在明日（31日），兩人日前卻到台灣的總統府前拉起布條，以「還我母親權」口號抗議。



其中恩綺也在抖音表示：

台灣正在經歷著一場綠色恐怖。

導致她不得不和親人分開，引起熱議。

恩綺表示，台灣正在經歷「綠色恐怖」。（抖音@恩綺在台灣）

恩綺表示，台灣正在經歷「綠色恐怖」。（抖音@恩綺在台灣）

恩綺表示，台灣正在經歷「綠色恐怖」。（抖音@恩綺在台灣）

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陸配恩綺29日在抖音帳號「恩綺在台灣（感恩遇見）」公開最新影片，以「坎坷的道路是成長的過程」為題，分享自己在台灣的直播之路，自稱戶外主播的她，因去（2024）年10月間的軍演，決定轉為「愛國主播」。隨著軍演次數增加，台灣媒體報導頻繁，恩綺表示：

我想不是我一個人害怕戰爭，我不想看到飛機從我和我的孩子頭上飛過。

回想過去曾在廣州工作的經歷，恩綺說，自己從中認識不少熱愛中國的台商，甚至與她一樣主張和平統一，同時強調，「我並沒有鼓吹武統」。恩綺進一步提到，走在路上隨處可見友善的台灣人，跟她聊起「我們都是一家人」，還稱讚中國大陸發展迅速，即使她遇到很多阻礙也不退縮：

兩岸都是我的家。

恩綺指出，在台灣生活十幾年、6年就能換護照，但她卻沒有拿，「今天如果我是台灣戶籍，應該會給我帶來安全，但我不後悔，不管多少人謾罵我吃愛國飯、蹭流量，我都會坦然面對，堅定自己的信念」。恩綺最後補充：

台灣正在經歷著一場綠色恐怖、顛倒黑白，才導致我不得不和親人分開。

恩綺短短2分鐘的影片曝光，引來抖音網友討論：

「說多了沒用，把孩子老公一塊帶回來，我們天天來看你」

「回家了沒？買不買機票」

「回來賽道太卷了，翻車前的最後吶喊」

「自己都沒想到弄假成真」

「兩岸人民都強烈支持你回到祖國懷抱」



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