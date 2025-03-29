陸配亞亞涉「武統論」離台　夏立言：講統一是罪，講台獨就神聖？

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉及在台灣發表武統言論，被台灣內政部移民署廢止依親居留許可，已在25日晚間搭機返回中國大陸。此事在台灣社會引發不少討論，國民黨副主席夏立言也在26日接受網路節目《下班瀚你聊》訪問時發聲。



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夏立言首先指出，在亞亞事件中，首先必須看亞亞違反了什麼法律，而非行政命令，因為這涉及不同的申訴管道；第二，必須檢視台灣政府對亞亞的處分是否超過比例原則，「亞亞是網紅，也有不少網友追蹤她，但她的影響力有這麼大嗎？」第三，以情理來看，亞亞是三個台灣小孩的母親，台灣移民署以最嚴格標準限制她10日出境，「小孩們要如何處理？社會觀感為何？」

夏立言直言，政府將行政命令或司法手段當作排除異己的工具，或用來對付理念不同的人，這對台灣發展並非好事。很多人聽到武統言論，心裏都會覺得不舒服，包括他在內，但聽到台獨言論就舒服了嗎？「也不太舒服，但就算不同意這種看法，還是會尊重每個人表達的立場。」

夏立言表示，台灣的《刑法》第100條修改後，言論自由便獲得保障，「可是現在你講到統一就是罪，你講台獨就是很神聖、很偉大」，沒有一個公平正義的評斷方式，未來相關事件恐會持續延燒。

2023年2月，國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言會面。（微博@國台辦發布）

而針對有國民黨立委聲援亞亞，也同被質疑支持武統。夏立言指出，在亞亞事件中，很多事情都被扭曲，造成大家對於言論自由開始自我設限。長久下去，將來就只會聽到一種聲音，那就是支持執政黨的言論，「大家過去幾十年都在爭取言論自由，忽然之間卻又退縮下去，對台灣絕非好事。」

另外針對兩岸關係，夏立言闡明，中國國民黨絕非人稱「舔共賣台」的政黨，國民黨了解兩岸關係非常重要，所以會很嚴肅的、且有經驗、有能力來處理兩岸關係，讓兩岸保持和平往前進步，「國民黨根據中華民國憲法跟該黨黨章，追求最終兩岸找到一個能夠適當的安排解決，可是現階段是主張兩岸要維持現況，國民黨的目的是為了兩岸和平。」

夏立言表示，自己赴陸有機會碰到大陸官員時，都會讓對方知道台灣不是人人主張要跟大陸「永遠分開」、主張往法律台獨方面走，也有很多人主張兩岸要繼續往前進步，也認同自己是中華文化的傳承者，「所以讓他們了解到，不會很急躁的要來做一些不該做的動作」。

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夏立言還提到，兩岸關係不一定需要走到這一步，蔡英文之所以選上就是用了「維持現狀」的表述，這個「現狀」也是馬英九持續推動的結果，而馬任內8年之所以能夠鞏固兩岸和平，是因為有九二共識，讓兩岸擁有共同的政治基礎，也就是兩岸同屬一中。「當蔡英文拒絕承認九二共識的時候，政治基礎就不存在了，要維持現狀幾乎就是不可能，這就是後來發生的事情」。

夏立言指出，溝通管道非常重要，如果發生雄風導彈誤擊大陸商船或者中共軍艦，情況會變得很嚴重，現在很遺憾海基會、海協會不溝通，陸委會、國台辦不溝通，「完全沒有溝通管道」，所以當一個事情發生的時候，「小事情被拖延很久」，例如去年金門漁船案，所以沒有一個溝通管道是很可怕的。