曾創單日10.1億元銷售神話　「全球店王」北京SKP傳將出售

被譽為「北京最貴商場」的SKP，以豐富的奢侈品牌而聞名，其連續多年蟬聯全國銷售額第一的商場，2023年銷售額達265億元人民幣，惟近日有消息稱SKP即將被出售。



北京SKP。（視覺中國）

據《彭博》引述知情人士稱，北京華聯和博裕資本已接近達成協議，或將北京華聯SKP負責管理和營運高端商場的業務出售給博裕資本。此外，雙方也在討論出售SKP管理的實際商場物業。

該知情人士表示，整個SKP奢侈品商場業務的估值可能在40億至50億美元（約合310億至390億港元），目前商議仍在進行中，「也可能最終達不成交易，而且可能還會出現其他競標者。」

對於這一消息，一名自稱北京SKP內部人士向《北京商報》表示，「目前暫未收到類似消息。」

北京SKP。（視覺中國）

公開資料顯示，SKP是內地高端零售項目的標桿之一，北京華聯目前在北京、西安、成都和武漢等城市開設了SKP商場，位於杭州的第五間仍在建設中。

其中，北京SKP位於朝陽區建國路，毗鄰大望路地鐵站，於2007年開業。其多年蟬聯內地商場銷售額第一，2023年銷售額達265億元人民幣，惟2024年的銷售額下跌17%至220億元人民左右，被南京德基廣場超越。

而西安和成都2023年的銷售額分別為80億元人民幣和55億元人民幣，武漢SKP則於2024年7月開業。

武漢SKP。（視覺中國）

2019年，北京SKP曾創造過單日10.1億元人民幣的銷售額；2020年銷售額創下177億元人民幣的新高，首次超越英國Harrods，問鼎全球第一。

至於博裕資本，是一間成立於2011年的私募股權投資基金，其業務於2020年拓展至不動產與新基建投資及風險投資領域。值得一提的是，博裕資本創始人包括已故中共中央總書記江澤民的孫子江志成等人。