耗資50億成都SKP慘被譏「地府廣場」　網民：中間還插「6炷香」

成都的朋友們，你們陽康了嗎？還有，你們去剛開張的SKP了嗎？大家都知道，成都人民一直以來在消費上都相當的「捨得」。最近，有着「全亞洲最大下沉式商業建築綜合體」的成都首個高端商業綜合體——成都SKP終於開門了！



怎麼看都要迎來一波超級消費啊！然而，剛開門不久，這個大型綜合體就迎來了各界網友的一波「激情」吐槽。

怎麼回事啊？天府之國中的地府廣場？作為天府之國，四川成都市內不僅有天府廣場，還有天府公園、天府大道等等。而這次耗資50億，修建在天府大道北段的成都SKP，則一個不小心被網友們戲稱為了「地府廣場」……

只能説這屆網友依然辛辣。不過我們還是先來看看設計吧（點擊放大瀏覽設計概念圖及實拍照片）：

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從俯瞰圖上來看，廣場縱橫交錯，雖是下沉，同時還分了好幾層，可見施工難度。不同的斜坡過渡、電梯的設計引入，讓整個下沉空間的數個不同高低層次顯得連貫而富有呼吸感。

這個由設計工作室SYBARITE負責設計的綜合體，通過建造出33處景觀，以期達到「移步異景」的效果，讓人不論從哪個角度、哪個方向進入都可以得到不同的視覺感受。設計理念上看起來非常靠譜，那之所以被網友們如此吐槽，可能還是因為這下沉式設計，與略顯莊嚴的風格結合景觀背了鍋。

把視角拉遠，大家可能就會發現其中的問題所在。嗯……從白天看，這個商業綜合體確實有點像不知道什麼的遺址公園了。用色過於陳舊老派，一個現代商業綜合體，做出了一股子古色古香感。以致你拿一張遠景圖説它是三星堆博物館，好像也不太會產生什麼違和。再和遠處的環球中心組合起來一起看，好傢伙，這又加上了一個大型棺材是吧！看起來更接地府了！網友們表示，你不説它是什麼王侯將相的陵墓，我還真不信！

而除了地宮式設計讓人覺得自己與閻王爺來了一波親密接觸之外，絕殺當屬廣場的6根不明所以的黑柱設計。夜幕來臨之際，廣場閃爍出奇詭的紅色藍色，與6根黑柱交相輝映，又如上香，又如在鎮壓着什麼不可名狀的物體。朋友們紛紛表示，這看起來就非常的不能用言語描述……有的網友則表示，這波是從入棺到下葬到燒香，一套產業鏈齊了！只能説這次成都SKP啊，入選明年的最醜建築排名大獎，指日可待！

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外觀不行，內部也出問題？

這波為了迎接開業，成都SKP還一口氣引入了1300多個品牌。各種你能想到的奢侈品牌都有入駐。商場內部，各種頗具藝術氣息的店鋪品牌鱗次櫛比，結合商場內特別打造的聖誕樹、火星猿猴等藝術裝置，從視覺上看起來頗為豐富過癮。然而這些，並沒有成為滿足來客滿意度的條件。

有些網友直接吐槽自己停車停了70分鐘，停車場出入口設計的極其離譜。一位網友總結了數條「逛街心得」，不僅覺得這次這個SKP修的像奧特萊斯，同時非常容易迷路。還有一部分網友表示，商場內的牌子太難找，所有門店店頭設計的都一樣，加上一個小牌子，完全沒有特色和辨識度。另有一位網友直接吐槽場內氛圍，把好生生一個高端商場，變成了廣場舞演練場的感覺。嗯，怎麼看這地方日後都會成為周邊阿姨阿叔們中意的夜間活動場所了。

吐槽的多了，不禁就有網友拿出了同為時尚開放式商業綜合體的成都太古里來做對比。確實，當時由遺留古建築改造而成的太古里街區一經亮相，就是豔驚全國，迅速成為了成都又一必打卡出圈的建築設計作品（點擊放大瀏覽）：

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從建築外觀到各種細節，太古里不僅透露着濃厚的川蜀地方文化特色，同時還非常的現代時尚，古與今的氛圍結合恰到好處。不論是選材、還是細節設計、與周邊環境的融合度、色彩的運用上來看，太古里確實不知道高到哪裏去了。對比之下，成都SKP這波彷彿走了個「土皇帝陵墓」的路線，真的輸麻了！

是定位不同？水土不服？

有人説成都SKP的定位與其他商場不同，專為奢侈人羣打造，並非大人流的商場。還有的人則表示現在去的人比較多，等過一段時間就會回覆正常。但是不管從設計角度、還是客人體驗度來看，成都SKP都是存在一些「硬傷」的。作為新開業的頂級商場，它承擔着提升消費的期待，然而如果各類設計細節做的不行，可能只會產生適得其反，最後落得個冷冷清清的結果。

那麼，新開業的這家高端商場，你是否已經去過？你對它的設計怎麼想？之後又是否會想去踩個點看看呢？留言區裏等大家的評論。

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