河南製藥廠非法生產致爆炸6死3傷 事故處置過程中又爆炸再致1死
撰文：朱加樟
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內媒《新京報》報道，3月20日，河南一工業園區發生爆炸導致6人死亡，3人受傷。3月25日，事故處置過程中曾發生二次爆炸，再導致1人死亡。經初步調查，爆炸與製藥廠非法生產作業有關。
據早前報道，住工業園區附近的市民家中的CCTV畫面顯示，3月20日上午11時09分，突然傳來一聲巨響。另有影片顯示，涉事園區內濃煙滾滾，並伴有火光。有當地居民表示，即使距離發生爆炸的工業園區有幾公里遠，但家中的玻璃仍被震碎。
《新京報》報道，事故發生地點在河南省項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區。應急管理部通報指，經初步調查，紅旗生物科技公司將廠房出租給億途新材料公司生產醫藥中間體，後億途新材料公司又轉包給項城市三得利生物科技公司，在非法生產過程中因反應釜蒸餾超溫導致醯基疊氮化物分解爆炸。
報道指，3月25日，廠區內還曾發生二次爆炸事故，導致一名在現場作業的挖掘機司機死亡。
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