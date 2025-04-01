解放軍台島周邊演訓　央視直擊多向抵近台灣演練「要域要道封控」

4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



央視報道，淩晨時分，受領打擊任務的火箭軍某部常規導彈分隊緊急出動，在夜暗環境下微光駕駛，多點多向機動，向預設陣地開進。



淩晨時分，受領打擊任務的火箭軍某部常規導彈分隊緊急出動，在夜暗環境下微光駕駛，多點多向機動，向預設陣地開進。（央視影片截圖）

解放軍演訓專家指首次提到「要域要道封控」 劍指台灣三港口

報道提到，打擊指令下達後，數十個發射單元在目標情報、任務規劃、資料保障等支撐下，同步進行多目標火力追瞄，執行大彈量、多波次模擬打擊。

火箭軍某部陸政偉指出，「我們火箭軍官兵將全時保持待戰狀態，只要統帥一聲令下，堅決迎戰頑固之敵，徹底粉碎一切分裂祖國的圖謀和行徑。」

火箭軍某部陸政偉。（央視截圖）

濱海一線，東部戰區陸軍某旅遠箱火分隊依令完成戰備等級轉進，並準時抵達任務地域。多部戰車搶佔發射陣地、接收引導指示、裝訂射擊諸元，對指令目標發起連續類比打擊。

東部戰區陸軍某旅丁耀輝則稱，作為人民解放軍戰士，「我們隨時待戰，隨時能戰，已經做好了隨時走上戰場的準備，堅決打擊「台獨」分子，為實現祖國完全統一貢獻自己的一切。」

濱海一線，東部戰區陸軍某旅遠箱火分隊依令完成戰備等級轉進，並準時抵達任務地域。（央視影片截圖）

東部戰區陸軍某旅丁耀輝則稱，作為人民解放軍戰士，「我們隨時待戰，隨時能戰，已經做好了隨時走上戰場的準備，堅決打擊「台獨」分子，為實現祖國完全統一貢獻自己的一切。」（央視影片截圖）

東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，位台灣海峽與台島南北兩端成體系破限進逼，干擾機、加油機在空提供策應支援。

東部戰區空軍某部佘龍翔說道，「我們接令即升空，迅速完成戰術編組，在殲-16的伴隨掩護下前出遠海，模擬打擊台島高價值軍事目標，我們有能力、有信心、有決心，堅決完成上級賦予的使命任務，堅決挫敗任何形式的『台獨』分裂企圖。」

東部戰區空軍某部佘龍翔。（央視影片截圖）

在預警機的引導指揮下，空中編隊與海上驅護艦、地空導彈建立協同，開展空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等科目演練，檢驗部隊協同作戰、奪控制權、多向精打能力。

東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，位台灣海峽與台島南北兩端成體系破限進逼，干擾機、加油機在空提供策應支援。（央視影片截圖）

4月1日上午7點30分，海軍益陽艦編隊在台島東部海域執行破限進逼與執法管控任務。央視報道，當時海上能見度在5海裡以上，浪高在3米左右，編隊各艦艇正密切協同，按照戰鬥編組，全速破浪前進。

4月1日上午7點30分，海軍益陽艦編隊在台島東部海域執行破限進逼與執法管控任務。（央視影片截圖）

到達預定海域後，任務艦艇迅速展開戰鬥部署，多元情報系統全時捕捉敵情態勢，武備系統進入聽令打擊狀態。

海軍益陽艦彭文強表示，「台獨」是絕路，外人靠不住，「我們就是要在實景、實兵、實戰中時刻枕戈待旦，堅決捍衛國家主權和領土完整。」