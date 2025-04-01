解放軍演訓專家指首次提到「要域要道封控」　劍指台灣三港口

解放軍今日（1日）宣布於台灣周邊聯合演訓，強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。針對解放軍演訓與山東艦是否進入台灣射程範圍，台灣軍方表示，目前為止解放軍還是處於利用灰色地帶襲擾的方式。至於山東艦部分，台灣軍方強調都有機艦嚴密監控，並沒有發現解放軍逾越24哩，至於做什麼動作，情報研判後審慎評估。



值得關注的是，此次演訓大陸方面首度提及演練「要域要道封控」。對此，大陸軍事專家張軍社稱，封控目標包括台灣東部的海空通道，以及最重要的三個港口：基隆港、高雄港、花蓮港。



東部戰區微博發出一段《降妖除魔》影片，竟然看到台北市景象，包含了台北101大樓及漢口街一段。（東部戰區微博）

解放軍東部戰區今日開始安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位於台灣周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對比之前「聯合利劍－2024A」、「聯合利劍－2024B」等在台灣周邊的聯合演訓，這次演練科目上首次提及「要域要道封控」，引發外界關注。

東部戰區開展「聯合利劍—2024A」演習，發布組合海報介紹參加此次演習的主要裝備，殲-20，殲-16，中華神盾052D，071型登陸艦、遠箱火等悉數亮相。（央視新聞 影片截圖）

《澎湃新聞》引述大陸軍事專家張軍社稱，台灣周邊有多個重要航道，包括巴士海峽等，這個封控要域要道就是把「台獨」兩個方面進行封控，第一是封控「台獨分子」在戰時向外逃跑的通道，主要包括台灣東部的海空通道。

第二是封控「台獨勢力」在戰時獲取外部軍事援助的通道，不讓外部武器裝備進入台灣。他稱，「要域主要是台島幾個重要港口，包括基隆港口、高雄港口、花蓮港口等。」

大陸軍事專家稱，封控目標包括台灣東部的海空通道，以及最重要的三個港口：基隆港、高雄港、花蓮港。（影片截圖）

張軍社稱，「奪取『綜合制權』大家平常是比較少看到這個詞，綜合制權的範圍比較廣，除了傳統的制空權、制海權、制陸權外，還有制電磁權、制網絡（網路）權等」

台灣軍方：已啟動應變機制

台灣國防部表示，自3月29日起，即陸續掌握山東號航艦編隊等機艦動態，於昨（3月31日）進入台灣應變區，國軍已啟動應變機制。

台灣國防部表示，從今日（1日）上午7點半，東部戰區宣布在台海周邊實施海空域聯合演訓、戰備警巡、對海、對陸打擊、要道封路等科目，中國海警局也宣布實施執法巡檢、演練臨檢拿捕，到今天下午1530，海上軍艦13艘、海警船4艘，以及西太平洋山東號編隊。空中戰力包含主輔戰機、無人機一共71架次，有36架次進入我應變區，北部15架次、中線33架次、西南3架次、東部6架次。

台灣國防部指出，至於山東號部分，國防部都有機艦在台海周邊嚴密監控，並沒有發現解放軍逾越24哩，「國防部的機艦都在旁邊做適當的監控，至於山東號在剛剛公佈的台灣東南位置，這部分既然已經公佈，至於做什麼動作，都是情報研判後要審慎評估的，基於這部分有機敏性，將會保留。」