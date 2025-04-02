四川80後幹部奢靡成癮　10年網貸781萬　靠受賄還巨額利息終獲刑

出生於1984年10月的駱毅，是四川省雅安市名山區人民政府原黨組成員、副區長，作為80後年輕幹部，他的從政之路可謂一帆風順，惟走上領導崗位後奢靡成癮，10年期間在網絡貸款781萬元（人民幣，下同），更涉嫌受賄罪。2024年9月，駱毅罪行敗露，受到開除黨籍、開除公職處分；同年12月，獲刑三年六個月，併處罰金20萬元人民幣。



駱毅。（廉潔四川）

駱毅網貸成癮。（廉潔四川）

周一（3月31日），「廉潔四川」公布了駱毅的貪腐細節。駱毅，男，漢族，1984年10月生，四川雅安人。2008年10月，駱毅走上工作崗位；2012年，為了裝修新屋，他向銀行申請了一筆20萬元的貸款，以解燃眉之急。

此後，駱毅更多次到多間銀行貸款，以追求「生活品質」。2015年，為還銀行貸款利息，他打開某網貸平台，「沒想到隨便填兩個信息，留兩個電話，幾個星期錢就到賬了。」其後更迷戀上購買各品牌的新款手機和高檔汽車。

2020年，駱毅買了一輛高檔品牌私家車，惟只使用了一年就因覺得「不舒服」，換成了一輛價格更高的越野車。據統計，他先後向67間金融機構、網絡平台貸款199筆，累計金額781萬元，其中用於支付網貸利息的金額就高達170多萬元。

為了還款，駱毅不得不低價變賣手機、汽車，2019年至2024年5年間，駱毅購買新款手機支出70多萬元，出售手機套現40多萬元，損失30多萬元；用高價位車置換低價位車騰挪資金，先後購車6輛，出售5輛，買賣損失40萬元。惟這種方式讓網貸「窟窿」越來越大，讓他不得不找其他出路。

駱毅懺悔時痛哭不已。（廉潔四川）

2024年6月，不堪重負的駱毅主動投案。（廉潔四川）

2018年，駱毅因急需用錢向「好友」彭某某借款15萬元，不久後再借款20萬元。彭某某是當地的地產開發商，認為駱毅是「潛力股」，其後更以拜年名義先後4次給時任名山區蒙陽街道。黨工委書記、區委辦主任、副區長等領導職務的駱毅送上現金7萬元。

2021年，上級在蒙陽街道組織實施三條道路改擴建項目，總投資1000多萬元，駱毅將項目介紹給熟人，完工後合共收受現金50萬元。經當局調查，2021年至2024年，駱毅先後收受商人老闆所送財物107萬元。

直至2024年6月，不堪重負的駱毅主動投案。同年9月，駱毅因嚴重違紀違法，涉嫌受賄犯罪，數額巨大，受到開除黨籍、開除公職處分。同年12月，駱毅因犯受賄罪被判處有期徒刑三年六個月，併處罰金20萬元。

駱毅曾說，每次摘下手錶後，看到手腕上留下的印記，像極了一副戴在手上的鐐銬。他面對鏡頭懺悔時，痛哭不已。