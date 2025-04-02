「飯圈」網絡暴力蔓延體壇　多部門合作處置賬號7.6萬個

內地「飯圈」網絡暴力問題嚴重，並有從演藝圈蔓延到體壇的態勢。據央視周三（2日）報道，近期，網信部門會同體育主管部門持續加大對網上體育飯圈問題治理力度，依法嚴懲拉踩引戰和攻擊謾罵等行為，清理違法違規信息160萬餘條，處置賬號7.6萬個，其中關閉賬號3767個，切實維護清朗網絡空間，為運動員積極備戰和體育賽事順利舉辦營造良好輿論氛圍。



報道提到當局進行了六點整理，一是嚴打挑動互撕、引戰的「大粉」、「粉頭」賬號。工作中發現，「時**安」、「李**干」、「烏**冰」等「粉頭」賬號頻繁侮辱謾罵運動員、教練員，設置所謂「唯粉」標準鼓動「捧一踩一」，有些還打著「維權」等旗號惡意批量舉報投訴，甚至組織擾亂公共秩序的線下聚集活動等。網信部門要求網站平台依法依約對存在上述問題的1376個違法違規賬號予以關閉處置，同步解散相關違規群組5803個。

二是懲處編造謠言、惡意炒作的「自媒體」賬號。「賀*龍」、「杜*言」、「舜**Sean」、「春**影」、「星**夢」等「自媒體」賬號多次炮制有關人員選拔、賽事保障等謠言信息，通過惡意解讀賽場行為挑動評論區“罵戰”，虛構拼接低俗圖文信息炒作「運動員CP」，煽動網民情緒，無底線博取流量。網信部門指導網站平台依法依約對1500余個相關「自媒體」賬號採取關閉、禁言和暫停營利權限等措施。

三是清理冒用運動員名義的賬號群組。據反映，一些人員打著國家隊運動員、教練員等旗號開設或者組建專門賬號、群組、貼吧和超話，誘導非理性應援，挑動群體對立，甚至借此斂財牟利，對廣大網民特別是未成年人造成負面影響。國家隊運動員、教練員紛紛發聲，明確表示解散粉絲群組，呼籲聚焦賽場、支持體育活動本身。在此基礎上，網信部門會同體育主管部門加大管理力度，督促網站平台關閉假冒運動員、教練員開設的賬號531個，解散違規建立的粉絲群組3226個、超話1264個、貼吧336個。

巴黎奧運會期間，陳夢奪冠後有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

四是查處一批違規售賣涉運動員商品的商家店鋪。在電商和社交平台發現，一些不法分子違法售賣運動員聯系方式、證件號碼、行程安排等個人信息，一些賬號違規提供運動員有償代拍、私拍活動等商品服務，一些店鋪假冒仿冒運動員簽名制作所謂「限量版」球拍、運動鞋借機牟取暴利。網信部門督促網站平台進行跨平台聯動處置，累計下架違規售賣商品123件，關閉店鋪6家。

五是及時處置存在不良導向的產品功能。網信部門督促網站平台密切跟蹤研究網上體育飯圈問題新情況、新表現，動態調整優化產品功能和社區規則。工作發現，個別平台違規上線對運動員容貌、人氣進行惡意評比的榜單，推出誘導網民刷量控評、應援集資的「簽到」、「打卡」等功能。網信部門督促相關平台深入開展整改，及時下線違規產品功能，有力遏制相關問題反彈風險。

六是強化線上線下聯動處置工作。為防範化解網上體育飯圈問題風險，網信部門與體育主管部門召開會議，就體育飯圈問題整治工作進行專門部署，並建立協同聯動工作機制，圍繞體育領域重要賽事活動舉辦，加強線索移交、問題研判和會商處置，切實形成工作合力。將發現的涉違法犯罪問題線索，及時移交有關部門查處。

下一步，網信部門將會同體育主管部門持續深化網上體育飯圈亂象治理，督促網站平台切實履行主體責任，嚴懲違法違規賬號，對問題突出、治理不力的平台，將依法從嚴採取處置處罰措施。同時，也鼓勵廣大網民更多關注和支持體育賽事活動本身，自覺抵制體育飯圈不良行為，積極參與監督舉報，共同營造清朗網絡空間。