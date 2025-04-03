涉中國境內從事竊密活動　3名菲律賓籍間諜在華落網

近日，國家安全機關經縝密偵查，成功摧毀菲律賓間諜情報機關在華布建的某情報網絡，依法拘捕3名涉嫌在中國國境內從事間諜活動的菲律賓籍人員。



據央視報道，幹警表示，起初他們在工作發現，一名外籍人員曾多次在中方軍事設施周邊活動，形跡十分可疑。在鎖定他的身份後，他們迅速將他納入工作視線，密切關注他的動向，在其抵近軍事設施，實施間諜竊密活動時，當場抓獲對方。該名外籍人員為菲律賓籍、長期在華工作生活的大衛·斯皮內斯。

大衛·斯皮內斯表示，他假期回菲律賓的時候，獲聲稱是菲律賓情報部門工作人員的里奇·赫雷拉等人相約見面，他們希望其利用身在中國的機會，為他們搜集一些中國軍事力量部署情況，他們每個月會提供金錢獎勵。在赫雷拉的拉攏下，大衛加入了間諜組織，並接受了專業的間諜培訓。之後，在赫雷拉的指揮下，大衛多次前往中方軍事設施周邊活動，實施抵近觀測竊拍，並多方搜集敏感信息。

通過進一步偵查，幹警發現，除了大衛以外，赫雷拉還發展了其他兩名菲籍在華人員阿爾伯特和娜塔莉，指揮他們在中國境內開展間諜竊密活動。

至此，案情逐漸浮出水面。2021年以來，菲律賓軍事情報機關制內間諜里奇·赫雷拉先後招募大衛、阿爾伯特、娜塔莉等菲律賓籍在華人員為行動特工，利用他們在華工作生活的有利條件，進行間諜培訓後執行秘密情報任務。赫雷拉還要求大衛等人搜集其他在華菲律賓籍人員信息，協助菲律賓間諜情報機關物選發展人員，擴大在華情報網絡。

疑犯被捕。（央視新聞）

幹警介紹，菲律賓間諜情報機關每個月會定期給大衛等人的賬戶轉賬，作為其提供情報的間諜經費，還會按照情報的質量給予額外獎金。經過縝密偵查，國家安全機關在獲取確鑿證據後，對大衛、阿爾伯特、娜塔莉等三名菲律賓間諜情報機關在華情報網絡的骨幹人員依法實施抓捕。

落網後，大衛·斯皮內斯表示，中國政府給自己提供了良好的生活環境，他卻做了損害中國利益的事情，他為自己的所作所為感到後悔。阿爾伯特亦表示意識到做了危害中國國家安全的事，提到中國政府和人民對我很好，如果有和自己境遇一樣的人，會勸他們向中國政府有關部門自首。娜塔莉則表示發自內心地為自己的所作所為感到後悔，「我不應該為他們工作」。

目前，該案正在進一步調查審理中。據《中華人民共和國反間諜法》有關規定，任何境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施的危害中華人民共和國國家安全的間諜行為，都必將受到法律追究。國家安全機關提醒，在華工作、生活的外國公民，切勿在境外機構、組織或個人的指使和資助下，從事間諜活動或其他危害我國國家安全的活動。