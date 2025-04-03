美國關稅｜消費品出口受重大衝擊　華企外移東南亞需重新考量

美國宣布，自4月9日起對中國加徵34%的對等關稅，今年累計的關稅稅率將達到54%。此舉對中國的消費品出口造成重大衝擊。由於東南亞多國同樣面臨美國的重稅，分析人士指出，中國企業可能需要重新考慮其海外布局策略。



據《財新網》的報道，為了避開中美貿易戰，中國企業早前紛紛將生產基地轉移至海外，主要集中在越南、柬埔寨、印尼和馬來西亞。這些國家近期被美國加徵的關稅分別為46%、49%、32%和24%。

一位在廣東和柬埔寨均設有工廠的手提包企業人士表示，美國總統特朗普任內已多次對中國徵收關稅，手提包業對美出口的實際關稅已達45%。如果再加上34%的新稅率，將對中國企業及美國客戶造成更大影響。此外，柬埔寨工廠對美出口的關稅從幾乎零關稅上升至超過10%，此次如果提至49%，將使工廠面臨生存困難。

儘管中國近年來努力降低對美國市場的依賴，但報道指出，美國仍然是中國最大的貿易夥伴。2024年，中國對美出口額達5246.56億美元，佔總出口的14.7%。主要出口品類包括機電設備、基本金屬及其製品，以及勞動密集型產品如紡織品、塑料製品和家具等。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

許多企業表示，面對加徵關稅的成本已接近承受極限，消費品的最終價格將被迫上漲。今年以來，美國已兩次對中國徵收10%的關稅，許多工廠無法再與美國貿易商分擔成本，因為中國企業的毛利率已低於20%。業內人士指出，有些大型企業的利潤率幾乎為零，增加稅收將使其更為困難，而美國貿易商也面臨成本上升，必然影響消費品價格。

鞋業成為關稅戰的重災區。報道指出，自美國加徵關稅以來，中國鞋服訂單已開始流向印度市場。此次實施的「對等關稅」將迫使中國鞋服企業在東南亞的工廠重新回國尋找客戶。業內人士表示，「美國市場佔全球鞋服消費的30%，短期內尋找新的大市場十分困難。」

在2025年之前，美國已對中國出口的鞋服徵收25%的懲罰性關稅，這使得中國廠商和美國貿易商通過協商分擔成本。一些廠商承擔15%的關稅，另一些則可能由美國客戶承擔。

上海交通大學的胡捷教授表示，2018年的「關稅戰」中，一部分企業採取了降低成本的策略，但這樣的做法是有極限的。放棄美國市場也並不現實，因為美國仍是全球最大的消費市場。