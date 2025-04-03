趙麗穎起訴餐飲連鎖品牌侵權　加盟商：被告知有代言後來發現被騙

內地知名女演員趙麗穎近日起訴重慶半糖攻勢餐飲管理有限公司、樂山市市中區咖百世餐飲店及第三人河南微馬文化產業發展有限公司，指其印制、張貼、使用與其肖像、姓名有關的宣傳物料，涉及侵權。該公司另一家位於貴陽市雲巖區的門店，亦因同樣案由被起訴。另有地方加盟商透露，加盟時被告知有趙麗穎代言，後來才發現被騙。



據樂山市市中區人民法院公告，原告趙麗穎訴訟請求為判令兩被告停止印制、張貼、使用與原告肖像、姓名有關的一切宣傳物料，停止侵權行為；判令被告一在《人民法院報》中連續30天向原告公開賠禮道歉；判令被告二在大眾點評店鋪和美團店鋪「咖百世COFFEE（世豪廣場店）」中連續30天向原告公開賠禮道歉，有關公開道歉之內容滿足以下條件：道歉信須經法院核準、原告認可，並載明本案判決書主要內容及案號，報紙致歉版面面積不小於6.0cm*9.0cm(名片大小，非中縫位置）；判令二被告向原告賠償經濟損失50萬元（人民幣．下同），維權成本等合理開支1萬元，以上各項共計51萬元；判令二被告承擔本案全部訴訟費用和公告費。

樂山市市中區法院公告。（企查查）

企查查平台顯示，成立於2021年的半糖攻勢公司為咖啡品牌「咖百世」的營運商，在全國多個省市設有連鎖門店,企業注冊資本1500萬元，已於去年完成了A輪，交易金額5000萬元。去年4月26日，該公司發生股東變更。原先兩名股東分別為龍雪梅和于子洋，各持股60%和40%。變更後，仍為兩名股東，分別是劉萬雲和藍春，各出資1350萬元和150萬元，持股比例分別為90%和10%。

去年6月，來自內蒙古的喬先生加盟了咖百世品牌，並向半糖攻勢公司支付了18.8萬元加盟費。周四（3日），他向內媒表示，自己之所以選擇該品牌，正正是看重其宣稱有趙麗穎代言，並透露在6月剛開始代理的時候，有使用過趙麗穎肖像的包裝及產品，但再之後就再沒有，原因是他發現被騙了。

原告趙麗穎訴訟請求為判令兩被告停止印制、張貼、使用與原告肖像、姓名有關的一切宣傳物料。（小紅書）

趙麗穎為內地頂流影視女演員。（微博）

趙麗穎分享派心照片。（微博）

喬先生憶述，咖百世多家門店早期確曾使用印有趙麗穎肖像的杯套及部分包裝袋，但後來包裝袋上未再印有。經營期間，喬先生發現，與行業常規的品牌代言更新節奏顯然不同，品牌方始終未更新趙麗穎的代言形象。去年7月中旬左右，喬先生向半糖攻勢總部詢問相關情況，獲回應稱和趙麗穎續簽了，「然後有的店面就一直在用印著趙麗穎肖像的杯套，但是我覺得那個圖片不是很好看，而且我問他們有沒有新的杯套樣式，他們還是發了原來的，所以我就沒用了，沒再進那些杯套了」。

對於公司涉及侵權案糾紛，喬先生大感無奈，表示自己通過多種渠道都未聯繫上總部，其代理的店已經被註銷。至於後續安排，喬先生坦言要想繼續開咖啡店，就只能改名字，「不過暫時我也不想再做咖啡了」。