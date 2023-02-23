反封控示威｜繼春夏後內地2男演員亦遭禁言　趙麗穎新劇上映成疑

內地去年底爆發反封控示威（又稱「白紙運動」等），餘波波及到演藝界。繼曾參演《踏血尋梅》的女星春夏疑因聲援運動遭禁言封殺後，男星周峻緯、脫口秀演員孟川的微博帳號，亦在周三（22日）因「違反相關法律法規」而遭禁言。有娛樂自媒體指出，他們正是與春夏「犯了同樣的錯誤」。



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據「我娛有約」報道，對於周峻緯被禁言，有網民表示這是其應得的，畢竟其曾發表過不當言論，三觀不正而且還帶節奏，給粉絲做了錯誤的引導，和春夏「犯了同樣的錯誤」。目前，春夏被作品除名，主演的作品被下架，因此周峻緯會否步上後塵備受關注。

據報周峻緯的綜藝節目《名偵探學院》沒有播出，而目前周峻緯有3部作品待播，它們是《與鳳行》、《寧安如夢》、《孔雀城下小青衣》，演員包括趙麗穎、林更新、白鹿等人氣明星，輿論關注這些作品能否順利播出。

「電影偵探社」也報道指，周峻緯和孟川的情況，和當初春夏被禁言如出一轍，在當時敏感時期，先後發過聲的藝人全都被扒出，相關部門已開始整頓，秋後算帳，誰都躲不掉。報道又貼出一張黑名單稱，據網民統計，其涵蓋明星、網紅、脫口秀演員、配音演員、歌手等公眾人物，完整的名單多達數十人。

知情人士稱，他們都轉發過一些不該轉發的東西，如今不是刪除了就是已隱藏，但「凡事只要做過就會有痕跡」。

另外，周峻緯、孟川遭禁言的消息傳出不久，說唱歌手梁維嘉的微博帳號亦被人發現遭禁言，理由同樣是「違反相關法律法規」。

11月27日在北京的反封控示威抗議。（Getty Images）

2022年11月24日，新疆烏魯木齊大火導致10名民眾罹難，不少民眾質疑是因疫情過度封控，事件引發部分民眾對清零政策和極端防疫不滿，包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市爆發反封控示威，多所高校也有學生自發集會。由於舉白紙行動成為象徵，示威得名「白紙運動」等。

事後，周峻緯在微博發出一張白紙，但未有描述，疑似無聲地對運動表達支持。孟川發微博稱：「願我的軟肋能成為南傳（南京傳媒學院）孩子們那樣的硬骨頭。」而梁維嘉曾就烏魯木齊大火評論道「天天被堵嘴，封眼，關進牆，被當猴耍，當狗騙，悲哀，悲哀」。

至於春夏則是轉發一則聲援南京傳媒學院行動的微博，還在微博多次回覆他人。

其回覆的內容包括：「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」、「少年強則中國強，少年是我們的未來，但某種程度上，他們也投射著我們的現在，他們沒有好的未來，因為沒有好的現在，沒有突如其來的壞，現在好不好，真的需要每一個我們對每一個可能看上去事不關己的瞬間的在意和努力」。

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相關言論事後被刪除。春夏原定為2023年央視春晚節目《我和我的春晚》表演者之一，但節目播出後未見畫面。

1月底，春夏名字還被參演電影《風再起時》移除，但其鏡頭在公映時被保留。至2月6日，春夏微博被禁言。