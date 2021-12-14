《誰是兇手》趙麗穎沒出場被評演技差　央視批「網絡打手」違法

日前，兩部劇在內地引發討論，分別是趙麗穎主演的《誰是兇手》和黃軒主演的《風起洛陽》。但不是因為劇情而是因為網絡打手（內地稱：水軍）給劇正反兩面的評價。

據了解，該兩部劇集在開放評分後，湧入一星和五星的評分。央視發文批評水軍「控制評論」的亂象，並稱這個舉動干擾影劇市場，有違反《反不正當競爭法》的嫌疑。



據了解，內地影視劇有買「水軍」刷評論的情況。不論是劇方替劇買正面宣傳，或是替同期上檔的劇買負面宣傳，都行之有年。日前由趙麗穎主演的《誰是兇手》播放，但在女主角還沒出現的時候，就有網民「控評（控制評論）」大量在豆瓣刷一星，留言批評女主角「演技差」。此外，由黃軒主演的《風起洛陽》也是在開放評論的時候，一星五星大量湧入。

《央視》報道，有網民因此在國家市場監督管理總局留言，問「電視劇控評」是否違法？國家市場監督總局則提到，涉嫌違反《反不正當競爭法》，並建議該名網民向市場監督管理部門舉報。

國家網信辦日前出台《網絡信息內容生態治理規定》《互聯網訊息服務管理規定》等相關管理規定。中國政法大學傳播法中心副教授朱巍則提到，「豆瓣刷評」一方面影響經營者權利，也違法消費者合法權益，主要表現在消費者「知情權的角度和自由評價權利的角度」，從這兩個角度都是《反不正當競爭法》的範圍。

朱巍提到，把平台的具體責任「細節化」，如何過濾掉水軍是平台的責任。他認為，水軍侵害了正常的傳播秩序、市場經營秩序。嚴重地話，更會涉及到《刑法》的「非法經營罪」。

近年中國政府展開一系列針對網絡平台治理，深受內地年輕人喜愛的社群平台「豆瓣」多次被要求整改。

12月1日，國家互聯網信息辦公室約談豆瓣網負責人、總編輯，並對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司予以共計150萬元罰款的行政處罰。網信辦更提到，這已經是豆瓣網今年第20次受到處罰，目前被罰款金額高達900萬元人民幣。