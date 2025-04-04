解放軍演練遠火打擊台灣天然氣站　分析：洗地為假，打點穴才是真

解放軍東部戰區日前完成代號「海峽雷霆-2025A」的聯合軍演，引起軍事觀察人士關注。內媒《觀察者網》風聞平台軍事評論專欄「大伊萬頻道」4月4日發表評論文章，指出本次演習陸軍某遠程火箭炮部隊出動PHL-191型箱式火箭炮，對模擬位於台灣本島的能源轉運碼頭天然氣儲罐進行實彈射擊，展現了解放軍遠程火力的高精度打擊能力。



評論文章介紹，演習期間，解放軍透過兩車八發彈齊射，對多個模擬儲罐展開集中射擊，幾乎每一發都精確命中靶心，體現解放軍遠火部隊的技術與戰術水準，證明其「精打點穴」的能力優於傳統火箭炮的大面積覆蓋打法。

然而，就在演習過後，在內地軍事社群中出現不少「遠火洗地」的期待聲音。部分網民在微博留言，認為火力密度偏低，期待未來能有如俄軍過往宣傳片中那樣的「地動山搖」式齊射場景。

4月1日至2日，解放軍東部戰區操行代號「海峽雷霆-2025A」的聯合軍演，陸軍某遠程火箭炮部隊出動PHL-191型箱式火箭炮。（中國軍號）

對此，評論文章指出，「遠程火箭炮洗地，本身就是一個偽命題」，並解釋現代遠程火箭炮成本高昂，一枚裝有GPS/INS制導系統的遠火彈藥價格高達數十萬甚至近百萬元人民幣，「一輛火箭炮車上裝的遠火彈藥就價值數百萬元，兩車齊射一次就近千萬元出去了」。

文章補充，相較於傳統155毫米火炮一發不到5萬人民幣的彈藥成本，遠火雖有強大打擊力，但用來實施面殺傷極為不經濟。以俄軍BM30系統為例，其集束彈型號一次齊射最多覆蓋403萬平方米（約4平方公里），但這樣的密集齊射若套用於遠火，動輒耗資數億人民幣，實際戰術價值遠低於點狀打擊。

文章強調，遠火更適用於對高價值目標進行「縱深精打」，如指揮中心、能源設施、野戰機場、地導陣地、電子戰系統等。文章以美軍M142「海馬斯」為例，說明其在俄烏戰場上主要用於摧毀俄軍高價值裝備和縱深防禦據點，而非全面洗地式火力壓制。

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「遠火的應用方式，從常規炮兵的面殺傷，轉變為高價值目標的精確打擊」，文章指出，台灣本島戰略縱深有限，軍事與能源設施密集分布，將是遠火優先打擊的對象。「你看台軍在東海岸的機場碼頭能不能打？衡山指揮所能不能打？永備地導陣地能不能打？……這些幾乎都在我們的遠程火箭炮打擊範圍之內。」

文章最後總結，遠程火箭炮的戰術定位更像是陸軍戰術導彈，而非傳統火箭炮，所謂洗地，更應該稱作「點穴」，未來若發生衝突，這類火力武器將扮演「斬首第一擊」的關鍵角色。