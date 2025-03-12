劉亦菲傳秘戀「大18歲華為董事長」余承東　男方沉默多時終回應

37歲內地一線女星劉亦菲，最近盛傳秘戀大她18歲的華為常務董事、終端BU董事長余承東。



日前男方疑似透過「黃玫瑰」示愛，女神還親自按讚，也讓戀情傳得沸沸揚揚，11日男方終於發聲了。

37歲女星劉亦菲和55歲華為董事長在微博上互動頻繁。（微博）

37歲女星劉亦菲和55歲華為董事長在微博上互動頻繁。（微博）

余承東3月8日在個人微博上傳黃玫瑰影片，劉亦菲親自按讚，她之前在《玫瑰的故事》角色名字亦為「黃亦玫」。（微博截圖）

余承東3月8日在個人微博上傳慶祝婦女節的影片，順便推銷自家品牌車「智界R7」。他在文中寫道：

看到一位車主把「智界R7」裝扮成玫瑰車，非常溫馨浪漫，我也準備一份禮物送給大家，祝大家「玫」有煩惱，「瑰」氣滿滿。

一看到黃玫瑰，很多人就想起女星劉亦菲。她之前因為演出《玫瑰的故事》人氣再度升高，劇中角色名字為「黃亦玫」，也因此在劉亦菲的微博中，許多照片和話題都與黃玫瑰有關。

也因為劉亦菲在余承東該篇帖文點讚，並互相關注微博，於是外界盛傳兩人正低調交往中，還多次交流互動。

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「仙女姐姐」劉亦菲的感情世界向來低調，唯一承認過的戀情對象只有演員宋承憲，緋聞也不屬於負面型，所以和余承東的互動令人忍不住做聯想，甚至還一度衝上熱搜榜。

交往傳言傳了三天，余承東終於對外回應兩人的關係。據《澎湃新聞》引用《鈦媒體》報道，余承東向鈦媒體集團創始人趙何娟回應說：

我至今都沒見過她呢。

否認兩人交往傳言。

另據《鈦媒體》App從多方了解，劉亦菲將可能作為智界汽車代言人，這可能是雙方唯一的關係。但該代言消息目前尚未得到智界官方確認。

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