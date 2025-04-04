對等關稅算法曝光　中國進口總額排第2課徵34％　東南亞成重災區

【對等關稅】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）於美東時間2日下宣布開徵「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），這項舉措被視為可能引爆全球貿易戰的升級手段，預計將有大約60個國家或貿易聯盟面臨更高的關稅稅率。



美國總統特朗普於美東時間2日下宣布開徵「對等關稅」。（Reuter）

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根據CNN報道，特朗普所謂的「對等關稅」將重擊許多美國的主要貿易夥伴，中國與歐盟（EU）成為主要目標，其中中國進口商品的關稅總額將達34%，比原本的20%再提高14個百分點，而歐盟則須繳納20%關稅。

根據美國人口普查局（US Census Bureau）數據，中國與歐盟在2024年合計佔美國總進口額約四分之一，是美國前三大進口來源。

台灣2024年美國進口總額為1162.6億美元，排名全球第6，貿易逆差為739.3億美元，而在此波關稅戰中，台灣也面臨高達32%的關稅。

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東南亞國家受波及 越南、老撾、柬埔寨關稅飆破45%

除了中國與歐盟，多個東南亞國家也將受到重創，其中越南、老撾（寮國）和柬埔寨關稅將提高至46%至49%，創下歷史新高。這些國家是美國消費品、電子產品和紡織品的主要供應國，預料關稅上調將影響美國市場價格。

至於墨西哥與加拿大則獲得豁免，但若出口商品未符合《美墨加協定》（USMCA），仍須繳納25%關稅。不過，加拿大的能源與鉀肥（potash）將適用較低的10%關稅。

「對等關稅」算法挨批 小國賴索托竟被課50%稅

特朗普政府強調，這次關稅是對等關稅，根據美國貿易夥伴對美關稅與貿易順差計算。然而，實際算法並未真正考慮各國的實際關稅，而是以「該國對美貿易逆差 ÷ 對美出口總值，再除以2」的方式計算。

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舉例來說，美國2024年對中國的貿易逆差為2954億美元，中國對美出口總值為4399億美元，計算出的順差佔比為67%，最終中國被課徵的對等關稅為34%（67% ÷ 2）。

然而，這項算法導致一些小國意外成為重災區。例如，美國對賴索托（Lesotho）的貿易逆差僅2.34億美元，但由於其對美出口總值低，順差比例顯得特別高，因此竟被課徵50%關稅，成為本次關稅調整中最高的國家。

新關稅4月9日生效

根據公告，基本10%關稅將於6日生效，而更高的國別稅率則將於4月9日正式實施。市場分析人士警告，此舉可能引發主要貿易夥伴的報復性關稅，美中貿易戰恐進一步升級。

「對等關稅」算法挨批，小國賴索托竟被課50%稅。（ETtoday授權使用）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】