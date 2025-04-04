新華社批特朗普關稅政策是霸凌行為　指美國恐被全球經濟邊緣化

針對美國總統特朗普4月2日宣布對中國加徵34%關稅並推行所謂「對等關稅」政策，官媒《新華社》次（3）日發表英文評論文章，直指美國的貿易政策是建立在錯誤前提上的「霸凌行為」，警告此舉不僅無助振興美國產業，反而會導致自身在全球經濟格局中被邊緣化。



《新華社》評論指出，特朗普政府推行對等關稅的邏輯，即「他們對我們收多少，我們就對他們收多少」，表面上似乎公平，但實際上「公然無視經濟現實」。

文章批評，美國正把貿易簡化為一場針鋒相對的遊戲，忽略了全球貿易原本是建立在效率、專業化和互惠互利原則之上。這種做法不僅損害全球經濟體系，更會影響美國自身的經濟發展。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

文章舉例說明，在貿易中應尊重「比較優勢」的原則。以咖啡為例，美國咖啡產量極低，進口咖啡本應免關稅以降低成本，但若美國對主要出口國巴西的咖啡徵收9%關稅，最終只會導致美國消費者以更高價格購買，企業利潤亦會受損。文章指出，「這樣的狀況在其他產品也適用」。

《新華社》直言，「諷刺地，特朗普的保護主義最明顯的受害者可能是美國人自己」，儘管特朗普承諾振興國內製造業，但保護主義政策卻反而加劇了效率低落、削弱了整體競爭力。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

文章亦引用數據指出，美國貿易赤字在特朗普2018年啟動貿易戰時為8700億美元，到2024年已增至1.07萬億美元，突顯特朗普關稅政策對美國經濟的負面效應。

《新華社》文章總結認為，美國對關稅政策的執迷，不僅無法實現「讓美國再次偉大」的承諾，反而令其在全球經濟前進的過程中落後甚至被邊緣化。文章警告，美國決策者應重新思考其貿易政策方向，避免進一步傷害本國利益。