剃鬚刀、洗面乳都能藏匿攝像頭！　北京房東偷拍情侶租客獲刑半年

內地的偷拍事件近年來時有發生，央視近日揭露，北京有房東在出租的單位內藏匿攝像頭，最終被判處有期徒刑6個月。



內地的偷拍事件近年來時有發生。（視覺中國）

王女士和男友在北京市豐台區租住了一處單位，入住的時候，她發現床鋪正上方的天花上有一個圓形的小孔，但因為特別小，所以也沒有特別在意。直至2024年7月，王女士和男友突然注意到，小孔似乎變大了，一經查看更發現裏面隱藏了一個針孔型的圓形攝像頭。

兩人不禁毛骨悚然，隨後立即報警。原來，兩人已經遭到偷拍，而偷拍者竟然是房東張某。據隱藏的攝像頭記錄，2024年6月，張某曾潛入屋內安裝攝像頭。隨後，檢察機關以非法侵入住宅罪對張某提起公訴。

2024年10月，張某在豐台法院受審。張某供述，租客王女士和其男友承租後，他產生了窺探他人隱私的想法，於是購買了攝像頭，並用備用鑰匙潛入了房間，把設備隱秘地安裝在了臥室的天花內。而安裝攝像頭後，他發現角度不好，幾天後再次使用備用鑰匙進入房間，將天花上的小孔擴大以調整攝像頭的位置。

隱藏在天花內的攝像頭。（央視）

天花上的小孔。（央視）

案發後，張某的家屬對被害人進行了賠償。最終，張某因行為構成非法侵入住宅罪，被判處有期徒刑6個月。

事實上，偷拍設備可被藏匿的地方五花八門。報道指，偷拍有技術複雜化、手段隱蔽化傳播擴大化和敏捷化的新趨勢。剃鬚刀、洗面乳、智能音箱、打火機、鑰匙扣、眼鏡、手錶等都能成為針孔攝像頭的偽裝。「只有想不到，沒有做不到。」

張某因行為構成非法侵入住宅罪，被判處有期徒刑6個月。（央視）

據隱藏的攝像頭記錄，2024年6月，張某曾潛入屋內安裝攝像頭。（央視）

惟在不少涉及偷拍的案件中，處罰仍然主要針對偷拍盜攝的實施者，而對於偷拍盜攝器材的生產和銷售環節，打擊的力度仍需加強。

中國互聯網協會研究中心副主任吳沈括表示，「對於此類現象必須從源頭治理，不單單是司法機關的使命，包括對於市場主體的有效管理。比如關於大數據的風險篩查問題，包括在網絡平台交易過程當中所體現出來的一些交易異常現象，都可以成為行政監管機關在執法的過程當中非常重要的線索來源，同時也是司法機關在查辦相關案件的過程當中能夠借助的重要方式和方法。」