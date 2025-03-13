有片｜重慶漢女廁偷拍斷正　逃跑翻欄墮地骨折　警方立案查處

3月11日，重慶市永川區中山路街道步行街，一名男子在女廁偷拍，他被發現後翻越護欄從二樓墮下。

3月13日，永川警方通報，36歲的徐某侵犯他人隱私已被立案查處，其多處骨折，無生命危險。



影片顯示，在永川區中山路街道步行街二樓，兩名男子在走廊拉扯，徐某掙脫跑開，另一名男子在後方追逐。徐某跑開幾米後突然翻越護欄，從二樓墮下。徐某一直躺地不起，警方接報到場後將他包圍。

徐某在女廁偷拍，被發現後翻越護欄從二樓墮下。（影片截圖）

徐某在女廁偷拍，被發現後翻越護欄從二樓墮下。（影片截圖）

徐某從二樓墮下後一直躺地不起。（影片截圖）

永川區公安局通報，經查，3月11日晚上10時許，一名女子在中山路街道步行街二樓女廁懷疑被人偷拍，遂與男友在女廁門口守候，攔住從女廁走出的徐某，質問其是否偷拍，徐某擺脫二人阻攔後，翻越護欄墮地受傷。

接報後，民警迅速趕到現場處置，將徐某控制並送院治療。徐某多處骨折，無生命危險。經查，徐某對侵犯他人隱私違法行為供認不諱。目前，該局已對徐某立案查處。