螳螂捕蟬黃雀在後！色狼偷拍空姐裙底　政法委女官萬米高空抓現行

螳螂捕蟬黃雀在後！周三（3月26日），在海南航空由海口飛往長沙的航班上，一名猥瑣男乘客用手機偷拍空姐裙底，被政法委女幹部當場發現並拍照取證。最終，涉事男子在飛機抵達後被警方帶走，並處以5日治安拘留。



圖為海航空姐，與文中空間無關。（示意圖片/視覺中國）

據《紅星新聞》報道，梁女士是海南省委政法委的一名幹部，她當日搭乘海南航空航班由海口前往長沙參加培訓。梁女士介紹，自己的座位是右側第一排靠窗位，而涉事男子坐在左側第一排靠走道位。在登機階段，男子就多次要求空姐提供客艙服務，「他笑嘻嘻地，總是要求空姐拿東西。當時我還想，這男的性格還挺好。」

梁女士說，男子圓臉，微胖，短髮，着藍色襯衣和卡其色長褲，拎一LV包，手戴腕表，身高接近1米7。「第一排空間較大，當時空姐正應男子要求，在男子位置前部，側身對燈光等做調試。」

未料，「性格還挺好」的男子竟是一個色狼。梁女士注意到，男子仰頭與空姐說話時，右手橫持手機，置於空姐裙底處。意識到空姐被偷拍後，梁女士即時拍下一張照片和一段10秒影片取證。

海南航空。（視覺中國）

梁女士表示，事發於當日中午12時左右，彼時飛機已爬入萬米高空，進入平飛狀態。男子的偷拍行為持續了約3分鐘，空姐離開後，男子開始翻相冊，隨後去了洗手間約10分鐘，在這期間梁女士將事情經過告訴空姐。

飛機抵達長沙機場時，機長接到了相關報告，並要求男子當場刪除偷拍內容，但男子最初並不承認。梁女士介紹，機長打開這名男乘客的手機，發現偷拍的影片長達4分多鐘，遂報警。10分鐘後民警來到飛機上，帶走該男子。

對於事件，海南航空周五（3月28日）回應，「我司已嚴格依照法定程序移交機場公安機關處理，具體詳情請以公安機關的權威調查結論為準，我司將嚴格依法依規配合公安機關開展調查工作。將堅決保護員工個人隱私，積極維護員工的合法權益，為員工提供法律援助及全方位的支持與保障。」

據了解，涉事男子已認識到自己違法行為的錯誤，並因侵犯他人隱私，被警方處以治安拘留5日的處罰。