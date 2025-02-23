海南萬寧衝浪店老闆偷拍女客沖涼　遭行拘並列入涉旅黑名單

《澎湃新聞》報道，2月22日，有網民稱其在海南萬寧某衝浪俱樂部，體驗完衝浪後遭店老闆偷拍。當地發佈通報稱，違法行為人宋某已被行政拘留10日並處罰款500元（人民幣，下同），同時宋某還被列入萬寧市涉旅人員黑名單。



示意圖。（視覺中國）

2月22日，有網民在微博發帖稱其在海南萬寧一家衝浪俱樂部，衝浪之後洗澡時遭老闆偷拍。

衝浪示意圖。（視覺中國）

當地於2月23日發佈通報稱，發帖女子於2月7日14時在萬寧市禮紀鎮某衝浪俱樂部洗澡時，該衝浪俱樂部老闆宋某使用手機對其進行偷拍。目前警方已對宋某行政拘留10日並處罰款500元。

且萬寧市已將宋某擔任法人的兩家衝浪俱樂部備案資格進行撤銷，要求立即停業整頓並接受相關部門調查，並將涉事人員宋某列為萬寧市涉旅人員黑名單，禁止在萬寧市從事涉旅經營活動。