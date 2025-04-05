曼谷地震大樓倒塌　中鐵十局聯營體稱施工遵守標準　使館反對抹黑

緬甸中部日前發生7.9級地震，泰國曼谷有興建中的高達30層樓高的摩天大樓倒塌，多人死亡及失蹤。該棟大樓承建單位為ITD-CREC合資企業，由意大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成，引起關注。對此，中國駐泰國使館昨日（4日）表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已表示，施工遵守工程標準並配合泰國政府調查，使館反對外界抹黑中企。



地震發生時，大樓「爆炸式」倒塌。（X@vaitor）

去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。（網絡圖片）

緬甸3月28日發生強震，波及泰國曼谷，恰圖恰區一棟尚未完工的大樓倒塌。這棟大樓是由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行，建成後作為泰國審計處使用。

昨日，中國駐泰使館發言人第二次針對該大樓倒塌事件做回應，指中鐵十局（泰）參與的聯營體已發表聲明表示，施工及材料均嚴格遵循項目合同規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工程品質安全。中鐵十局（泰）正積極配合泰國政府調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論，「我們支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑」。