曼谷地震｜韓團取消演出坐頭等逃走　粉絲滯留互助：完全不能原諒

3月28日，緬甸發生7.9級地震，泰國亦受影響。韓國男子組合「門童」BOYNEXTDOOR原定於29日在泰國曼谷舉行演唱會，終因地震取消。而該男子組合由於未及時告知粉絲演唱會取消，導致部分抵達曼谷來看演唱會的中國粉絲被迫滯留當地，引發輿論關注。另有網傳消息稱，多名在泰粉絲處於失聯狀態，有網民、粉絲建立互助文檔在網上傳播，希望幫助找到失聯者。



韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

綜合內媒報道，地震發生後「門童」演唱會主辦方曾第一時間發布取消公告，卻隨即刪除，直到該組合成員乘機返回韓國後才重新發布正式公告，導致許多粉絲未能及時撤離泰國。這也被網民們認為是引發爭議的主要原因，「門童曼谷場取消」「門童脫粉」等相關話題也登上微博熱搜。

3月30日，來自廣東的白女士介紹，地震發生時，她剛入住曼谷一家酒店，房間突然搖晃起來，所幸最終無事。28日晚，她購買了次日從曼谷到香港的機票，現已安全回國。盡管演唱會門票可以退，但她為這趟旅程花費了近7000元。

白女士認為：「完全不能原諒，他們明明可以在地震發生後及時發回應安慰粉絲，而不是發取消公告後又刪了，給還在曼谷的粉絲希望。」直至3月30日下午，演唱會方才發布門票退款流程，但並未提及粉絲的機票、酒店等賠償事項。

不過令白女士十分暖心的是，地震後「門童」組合的中國粉絲站之一「BOYNEXTDOOR_Apical」很快採取了各種應對措施並安慰滯留粉絲。白女士說，互助群里也有人表示，如果有粉絲購買回程機票需要資助，可以幫忙墊付。

從該粉絲站近幾日發布的微博內容可見，有大量尋找在泰失聯的中國粉絲的內容，現記錄的失聯粉絲有59人。其中，有部分人員已找到，而部分尋人內容則被該粉絲站確認系虛假信息。該粉絲站負責人表示，目前已有粉絲陸續回國，但對於目前仍失聯的粉絲的具體情況未做介紹。

網絡上還建立了一份尋找失聯粉絲的互助文檔，詳細紀錄了粉絲們的衣著外貌特徵、失聯信息、回國機票等相關內容。該文檔的負責人表示，「目前仍有部分粉絲處於失聯狀態」，並且人數還在增加。但也有人對互助文檔中部分虛假信息產生擔憂，因為文檔的共享性和來源的未知性，也會導致部分尋人內容可能存在造假、誇張等問題。

滯留在泰國的中國粉絲進行互助。

滯留在泰國的中國粉絲進行互助。

一名轉發了大量尋人信息的粉絲也稱，這些消息都來源於各個社交平台，她也無法證實其準確性。另一名幫助尋人的粉絲則表示：「如果這些人在造謠的話，對我們粉絲也不好。」

緬甸發生強震後，中國駐泰國大使館公眾號曾發文提醒廣大在泰同胞注意安全，密切關注泰官方地震預警和防災信息，防範余震發生及地震導致的系列次生災害。如遇緊急情況，及時向泰相關部門及中國駐泰使領館尋求協助。

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曼谷地震｜韓男團未取消活動坐頭等逃走 累包括來自中國粉絲滯留

BOYNEXTDOOR一出道就迅速走紅，這次在泰國的演出吸引來自中國大陸、台灣及韓國等各地的粉絲特別飛到曼谷，大地震卻打亂所有計劃，但也因為他們的歌迷年齡層偏小，有不少歌迷還是瞞著家人飛到曼谷，遇到天災也無力處理後續，造成很多粉絲至今還留在當地。