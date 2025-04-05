中國對7類中重稀土作出口管制　專家：反制美軍事產品

中國商務部與海關總署近日宣布，對7類中重稀土相關物項實施出口管制。專家指出，此舉將對美國的軍事產品開發和生產產生顯著影響，並使美方感受到其貿易保護主義政策的反噬效應。



根據公告，受管制的物項包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔，這些材料具有軍民兩用的性質，旨在更好地維護國家安全和履行國際防擴散義務。

對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉在央視報道中表示，中國已經有數千家企業被列入美國的出口管制清單。隨著中國在高科技及關鍵原材料領域的進步，現在有能力通過出口管制進行反擊，尤其是在稀土資源方面。

屠新泉指出，中國是全球最大的稀土生產和出口國，在生產和加工方面具備先進經驗。稀土是許多武器和高科技設備生產中不可或缺的原材料，這將對美國的原材料獲取造成影響，並影響其相關高技術產品的開發和生產。

屠新泉強調，這次出口管制將使美國體會到其貿易保護主義措施所帶來的反噬效應，特別是在美方實施對等關稅政策之後。

報道還指出，中國作為全球最大的中重稀土供應國，其主要出口地包括德國、美國和韓國。中重稀土因其高價值和稀缺性，在電動汽車、新能源和國防安全等領域具有重要應用價值，是發展高新技術產業的關鍵資源。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，中國2023年的稀土產量達24萬噸，約佔全球產量的三分之二，並擁有4400萬噸的儲量，約佔全球的40%。