內地興起碌卡炒黃金套現　有人刷30萬買金　多家銀行發公告禁止

內媒《北京商報》報道指，近日有不少人在網上分享刷信用卡買黃金套現的攻略，還有人稱自己用信用卡刷了30萬（人民幣，下同）購買黃金。包括興業銀行等內地多家銀行發佈公告，明確信用卡不得用於投資理財領域。



網民分享碌卡炒黃金經歷。（北京商報）

近日黃金價格一路走高，有不少網民在社交媒體上分享刷信用卡購買黃金的攻略，「買多了還不上就賣點金子，幸好金子一路上漲，沒虧過」。還有人稱自己刷了信用卡30萬購買黃金。

黃金。（視覺中國）

但也有消費者表示，在刷信用卡買黃金期間也曾遇到信用卡還款困難的時候，「後期信用卡還款壓力挺大的，賣了一部分黃金，加上自己的存款才還完的，所以現在基本不刷信用卡買黃金了」。

內地碌卡炒黃金套現攻略盛行。（視覺中國）

為防範信用卡「炒金」行為，近期，興業銀行、江蘇銀行發佈公告，明確信用卡僅限於持卡人本人日常消費使用，不得用於投資理財領域，包括但不限於黃金等投資性貴金屬、股票、基金等。

興業銀行。（北京商報）

據介紹，信用卡資金流入黃金等投資領域早已被明令禁止。2022年發佈的《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》指出，「信用卡資金不得用於償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或者禁止性領域」。