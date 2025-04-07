關稅戰│《人民日報》發文指｢天塌不下來｣　降準、降息隨時可出台

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，《人民日報》於2025年4月6日發表評論文章《集中精力辦好自己的事》，指美徵收關稅但「天塌不下來」，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台。



圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

《人民日報》文章指，美濫施關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」。此次美國政府對中國加徵34%的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。

但中國對美市場依賴已在下降：中國對美出口佔全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%。而2018年以來，中國對東盟出口佔比由12.8%提升到16.4%，對共建「一帶一路」國家出口佔比由38.7%提升到47.8%。且據統計，2024年中國有出口實績的數十萬家企業中，接近85%的企業同時開展內銷業務，內銷金額占銷售總額的近75%。

第十四屆全國人大三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。

文章又指，中國已與美國打了8年貿易戰，積累了豐富的鬥爭經驗。雖然國際市場普遍認為美濫施關稅超預期，但黨中央對美方對中國實施新一輪經貿遏壓已有預判。去年中央經濟工作會議已經就如何應對美新一輪對華遏制打壓作出全面部署，強調要充實完善政策工具箱，根據外部影響程度動態調整政策，加強超常規逆周期調節，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。今年全國兩會上出台的很多政策，如將今年財政赤字率確定為4%左右，運用國債資金擴大對「兩新」「兩重」的支持等都是超常規政策的具體體現。

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文章提到，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費，加快落實既定政策，並適時出台一批儲備政策；以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場，穩定市場信心，相關預案政策將陸續出台；各級政府將「一行一案」「一企一策」精準幫扶受衝擊較大的行業和企業，支持企業調整經營策略，指導幫助企業在盡可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場。