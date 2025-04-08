華南師大學者涉抄襲百年權威期刊英文論文　雜誌社：正在鑒定

內地有網民近日爆料，指中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊《開放時代》2024年刊發的一篇論文涉嫌大面積翻譯抄襲了2018年的另一篇英文論文。周一（7日），涉事雜誌社回應指已請專家鑒定，目前還沒有反饋，是否撤稿將視最終結果而定。



被指抄襲的是中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊《開放時代》2024年第1期刊發的一篇題為《論習慣國際法的重構——基於南北國家利益平衡的視角》，作者為華南師範大學東南亞研究中心的鐘某某以及華南師範大學東南亞中文教師教育學院、東南亞研究中心的吳某，其涉嫌大面積翻譯抄襲2018年發表於全球國際法領域最著名期刊之一的《美國國際法雜誌》（《American Journal of International Law》）的英文論文《Customary International Law: A Third World Perspective》，作者為知名國際法學者B.S.Chimni。

周一，《開放時代》雜誌社工作人員表示，雜誌社已知曉此事，3月28日就在處理了，並請了幾個專家鑒定是否抄襲，目前結果還沒有完全反饋回來。至於是否將要撤稿，需要等最終結果才能確定。

據官網介紹，《開放時代》1982年創刊於1982年，由廣州市社會科學院主管、主辦，由開放時代雜誌社編輯出版。其原名《廣州研究》，1989年改為現名，現為雙月刊，國內外公開發行，目前被列入「中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊」、「中國人文社會科學期刊AMI綜合評價權威期刊」和「中文核心期刊」。

而《美國國際法雜誌》則有過百年歷史，創刊於1907年，由美國國際法學會主辦，在SSCI名單（2022版）154本法學雜志中排名第五（Q1），國際法專業雜誌中排名第一。