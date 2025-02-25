復旦大學博士後研究員抄襲台灣碩士論文　 文章發表各大頂級期刊

台灣有學者日前聯合聲明稱，復旦大學一名博士後研究員幾乎全文抄襲台灣學者的碩士論文，並刊發在大陸各大頂級期刊上。2月25日上午，復旦大學新聞學院證實事件，通報稱已對被舉報人作出退站處理。



復旦大學始創於1905年，由中國教育家、天主教神父馬相伯創辦。（VCG）

聲明部份截圖。（Facebook）

台灣學者聯合聲明顯示，國立政治大學中國文學系博士候選人葉霑於2024年12月起，陸續發現其論文及另外三本台灣的碩士論文，遭到復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦的惡意抄襲，即「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」均相同。而涉嫌抄襲的4篇文章多數發表於中國大陸各大頂級期刊（俗稱「C刊」）。

復旦大學新聞學院通報。（官方網頁）

聲明顯示，《戲曲研究》、《中國出版史研究》、《文學評論》編輯部已核實抄襲，並應允撤稿，並將刊登聲明。

2月25日，復旦大學發佈關於王燦學術不端的處理情況通報稱，舉報情況屬實，被舉報的4篇論文均出現了《復旦大學學術規範實施條例》規定的「學術不端行為」，情節嚴重，構成學術不端。復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於2025年1月按規定，對被舉報人作出退站處理。