復旦大學博士後研究員抄襲台灣碩士論文 文章發表各大頂級期刊
撰文：許祺安
出版：更新：
台灣有學者日前聯合聲明稱，復旦大學一名博士後研究員幾乎全文抄襲台灣學者的碩士論文，並刊發在大陸各大頂級期刊上。2月25日上午，復旦大學新聞學院證實事件，通報稱已對被舉報人作出退站處理。
台灣學者聯合聲明顯示，國立政治大學中國文學系博士候選人葉霑於2024年12月起，陸續發現其論文及另外三本台灣的碩士論文，遭到復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦的惡意抄襲，即「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」均相同。而涉嫌抄襲的4篇文章多數發表於中國大陸各大頂級期刊（俗稱「C刊」）。
聲明顯示，《戲曲研究》、《中國出版史研究》、《文學評論》編輯部已核實抄襲，並應允撤稿，並將刊登聲明。
2月25日，復旦大學發佈關於王燦學術不端的處理情況通報稱，舉報情況屬實，被舉報的4篇論文均出現了《復旦大學學術規範實施條例》規定的「學術不端行為」，情節嚴重，構成學術不端。復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於2025年1月按規定，對被舉報人作出退站處理。
中國藝術家葉永青抄襲比利時行家案訴訟5年 確定侵權道歉賠500萬DeepSeek現超2000個山寨網站 60%解析IP位於美國中電信《健身環大師》被指山寨任天堂RingFit 網民：連封面都抄OPPO註冊「OPhone」商標惹議 你分得出Reno13與蘋果iPhone16嗎？