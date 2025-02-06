網民稱文學作品遭銀行員工抄襲發布　事主認錯：願道歉刪文

北京網民李先生近日爆料指出，其早年公開發表的一篇名為《古畫裏的冬天》的文章，竟遭到山西一農商行職員任某某抄襲並發表。周三（5日），任某某承認確實有抄襲行為，已在處理文章刪除等事宜，他願意向李先生道歉。



李先生介紹，他2022年和2023年分別在《龍門陣》雜誌和《貴州政協報》上發表上述文章，然而日前他在網上搜索時，突然發現任某某竟於2024年12月和2025年1月，分別在另外兩家媒體上署名發表該文。文章內容幾乎完全一致，只對原文進行了簡單的刪減處理，最終落款還註明作者任某某單位為長子農商銀行。

後來，李先生又在網上搜索任某某和其單位，發現任某某曾以山西長子農商銀行董事長助理身份出席行業會議。長子農商銀行為山西長子農村商業銀行股份有限公司，天眼查顯示，該公司位於山西省長治市，是一家以從事貨幣金融服務為主的企業。

李先生2023年2月公開發表的《古畫裏的冬天》。（極目新聞）

任某某於2024年12月發布的版本，與原文內容幾乎完全一致，只進行了簡單的刪減處理。（極目新聞）

周三下午，山西長子農村商業銀行股份有限公司辦公室工作人員回應媒體，指任某某確實為該行職員，但並非領導，此前曾負責過長子農商銀行微信公眾號審核工作。至於涉事文章，銀行方面進行了核實，是個人的發表行為，與該行無關，目前已向領導反映。

事主任某某則承認文章確實是抄襲的，但就表示文章沒有稿費，他未從中獲利。而他也正聯絡發布平台刪除文章，還嘗試聯繫李先生，稱願意向其道歉。至於山西長子農商銀行董事長助理身份，任某某表示自己只是一名普通員工，該職位只是撐場面用，是他代替領導參會的臨時虛職。

儘管任某某希望息事寧人，但李先生認為應及時遏制這種抄襲的風氣，後續或將起訴任某某。