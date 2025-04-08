落馬國企原董事長出鏡懺悔　曾花百萬買BMW卻不敢開還罩起來

貴州省紀委監委周二（8日）發布短片《失守｜「85後」國企原董事長彭振華——「蓋不住」的貪欲》，顯示貴州鐘山資源投資開發有限公司原黨委書記、董事長彭振華出鏡懺悔。他稱，自己曾斥資近百萬元（人民幣．下同）購買一架寶馬（BMW）車，但得手後卻不敢開，甚至專門買了一個罩子把車罩住。



去年4月，六盤水市紀委監委通報，彭振華涉嫌嚴重違紀違法，接受六盤水市鐘山區紀委監委紀律審查和監察調查的消息。同年7月，六盤水市紀委監委通報彭振華被「雙開」。通報稱，經查，彭振華喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請；不正確履行工作職責，造成不良影響；對黨紀國法毫無敬畏之心，利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受他人巨額財物。

在最新影片中，彭振華出鏡懺悔稱，自己31歲時被組織提拔為正科級幹部，當時為青年幹部努力奮鬥和學習的榜樣，但他未有滿足，還愛慕虛榮、貪圖享樂，並曾用將近100萬元購買了一輛寶馬車，可後來擔心案發又不敢開，平時他只將寶馬車放在自家樓下的地下停車場，並專門買了一個罩子把車罩住。

彭振華出鏡懺悔。（影片截圖）

對於自己沒有守住廉潔底線，彭稱後悔，並透露被查後聽著女兒給自己發的語音，女兒哭著問自己什麽時候回家，「我一想到這些，經常地心慌、痛苦、恐懼」。

去年9月，六盤水市紀委監委曾通報了5起違反中央八項規定精神典型問題，彭振華名列其中。通報稱，2015年11月至2019年年初，彭振華多次違規收受融資掮客和私營企業老板禮品和現金紅包。2017年8月，彭振華違規接受管理服務對象宴請，並在席間飲用管理服務對象提供的茅台酒。

今年2月，彭振華受賄罪成，被判處有期徒刑8年6個月，並處罰金60萬元。