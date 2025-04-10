中美關稅｜人民日報：中美經貿關係本質是互利共贏　不容歪曲

中美貿易戰愈演愈烈之際，國務院新聞辦公室昨日（9日）發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，系統闡釋中方對相關問題的政策立場。今日（10日），官媒《人民日報》發表評論文章，指白皮書以大量事實表明，中美經貿關係的本質是互利共贏。美方一而再、再而三推出單邊關稅措施，損害雙邊經貿關係發展，損人不利己。



文章稱，中美經貿關係是經濟規律作用的結果，具有強大內生動力。國與國通過基於比較優勢的商品交換，實現自身價值，滿足彼此需要，實現共同發展，這是國際貿易關係的基本原理。中美兩國建交以來，雙邊貿易額從1979年的不足25億美元躍升至2024年的近6883億美元。中美雙邊貿易額大幅增長，是因為兩國在自然稟賦、人力資源、市場、資金、技術等領域具有很強的互補性，形成了深度交融的經貿聯系，根本不存在美方所謂的對華貿易讓美國「吃虧」一說。

中美經貿合作為雙方帶來的經濟利益巨大，美國的受益程度絲毫不低於中國。統計數據顯示，2024年美國出口中51.7%的大豆、29.7%的棉花、17.2%的集成電路、10.7%的煤、10.0%的石油氣、9.4%的醫療器械、8.3%的載人機動車都銷往中國；2022年，美國對華出口在美創造了93.1萬個就業崗位；2022年美國在華企業（擁有多數股權且資產、銷售或凈收入2500萬美元以上）共1961家，總銷售額4905.2億美元。美國從中國進口大量消費品、中間品和資本品，支持了美國製造業供應鏈和產業鏈的發展，豐富了美國消費者選擇，降低了生活成本，提高了美國民眾特別是中低收入群體實際購買力。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

文章批評，美方盯著貨物貿易逆差大做文章，扭曲了中美經貿關係的真實圖景。中美貨物貿易差額既是美國經濟結構性問題的必然結果，也是由兩國比較優勢和國際分工格局決定的，還與統計方法有關。中國從不刻意追求貿易順差，實際上近年來正多措並舉，積極擴大進口，把中國超大規模市場打造成為世界共享大市場。中國在很多加工制成品出口中獲得的增加值，僅占商品總價值的一小部分。如果以貿易增加值方法核算，美國對華逆差將大幅下降。客觀認識和評價雙邊貿易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看貨物貿易差額。2023年美國對華服務貿易順差為265.7億美元，美國在服務貿易方面占有顯著優勢。2022年美資企業在華銷售額遠高於中資企業在美786.4億美元的銷售額，差額高達4118.8億美元，美國企業跨國經營優勢更為突出。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡。

由於關稅實施，日用品價額或上漲。圖為：紐約一雜貨店（Grocery Store）。（Getty）

文章進一步稱，美國單邊主義、保護主義不斷擡頭，一再對華推出單邊關稅措施，嚴重干擾兩國正常合作。仔細覆盤，美方究竟從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麽？整體貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？美方應該很清楚答案。如今，美方推出的新一輪所謂「對等關稅」勢必進一步加重美國民眾生活負擔，損害美國產業發展前景。連日來，美國多地爆發反對所謂「對等關稅」計劃的抗議活動，市場機構紛紛下調對美國今年經濟增長預期。美國彼得森國際經濟研究所的數據顯示，90%以上的關稅成本將轉嫁至美國進口商、下遊企業和最終消費者。美方不應置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰。

最後，文章強調，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但中國政府絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，必將繼續對美方經濟霸淩行徑採取有力反制措施。中方始終認為，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過平等對話妥善解決分歧。美方應與中方相向而行，立即取消單邊關稅措施，加強對話、管控分歧、促進合作，共同推進中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。