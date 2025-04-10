中美關稅｜彭博：中國領導人擬舉行會議　討論額外的經濟刺激措施

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（9日）在社交媒體宣布向超過75個國家「暫緩對等關稅」90天，期間大幅降低「對等關稅」稅率至10%，惟將會繼續增加對中國商品的關稅至125%。彭博社引述消息人士報道指，在美國提高關稅後，中國領導人擬於周四（10日）舉行會議，討論額外的經濟刺激措施。



報道指，臨時會議將重點討論住房、消費支出和技術創新的支援措施。而包括金融監管機構在內的其他政府機構亦將召開會議，討論刺激經濟和穩定市場的措施。然而，時間表仍有改變的可能。

報道又指，計劃中的會晤，凸顯北京對世界兩大經濟體之間不斷擴大的貿易衝突導致的損害日益增長的擔憂。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

特朗普周三在社交媒體Truth Social發文稱，鑑於超過75個國家（及地區）已致電美國的代表機構，就與貿易、貿易壁壘、關稅、匯率操縱以及非貨幣性關稅等相關議題進行談判以尋求解決方案，而且在他強烈建議下，其未以任何方式、形式對美國進行報復，他已批准實施為期90天的暫停措施，並在此期間大幅降低「對等關稅」至10%，暫停措施立即生效。

特朗普同時表示，基於中國對世界市場的不尊重，他將繼續對中國進口產品徵關稅，並特此將美國對中國商品徵收的關稅提高至125%，同樣是即時生效。