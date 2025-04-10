關稅戰｜特朗普暫緩對等關稅90天　台灣證實名列75個經濟體名單

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（9日）在社交媒體宣佈「暫緩」對等關稅90天，期間大幅降低對等關稅的稅率至10%，但將會繼續增加對中國大陸商品的關稅至125%。在台灣，外長林佳龍周四（10日）證實台灣在暫緩實施的75個經濟體名單當中，並強調現在多了90天可更詳盡地談經貿合作。



特朗普在社交媒體Truth Social發文稱，鑑於超過75個國家（及地區）已致電美國的代表機構，就與貿易、貿易壁壘、關稅、匯率操縱以及非貨幣性關稅等相關議題進行談判以尋求解決方案，而且在他強烈建議下，其未以任何方式、形式對美國進行報復，他已批准實施為期90天的暫停措施，並在此期間大幅降低「對等關稅」至10%，暫停措施立即生效。

特朗普同時表示，基於中國大陸對世界市場的不尊重，他將繼續對中國大陸進口產品徵關稅，並特此將美國對中國大陸商品徵收的關稅提高至125%，同樣是即時生效。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

在台灣，民進黨立委王定宇關切台灣是否在被暫緩對等關稅90天的名單中，林佳龍對此給予肯定回應，強調基礎關稅10%讓台灣處於較為有利地位。至於談判管道，目前正經由駐美代表處和美國貿易談判代表署、商界等多元管道去接觸，但最後還是要回到官方管道。林又提到已建立溝通管道，現在多了90天時間可以更詳細、深入地談台美經貿合作，希望這不僅是被動回應特朗普的對等關稅，而是也能開啟台美經貿關係。

林佳龍強調，談判將基於互惠、公平原則，相信在這一波特朗普新政下，台美關係得以進一步深化。而美方表示有收到台灣的訊息，並給予回應，關於詳細談判內容跟方式，將就既有雙邊機制來進行。

另一方面，總統賴清德以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書國際媒體，強調台灣不僅是要回應特朗普的對等關稅，也進一步希望能提升台美經貿合作關係，包括投資、採購，而關稅也是從零談起。