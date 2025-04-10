涉利用職務便利受賄　內蒙古人大常委會原副主任王波遭提起訴

據最高人民檢察院周四（10日）消息，內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任王波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由湖北省宜昌市人民檢察院審查起訴。近日，宜昌市人民檢察院已向宜昌市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告王波利用擔任內蒙古自治區赤峰市委常委、副市長兼市城市基礎設施投資開發有限公司董事長，赤峰市委副書記，包頭市委常委、副市長，巴彥淖爾市委副書記、市長，呼和浩特市委副書記、市長，內蒙古自治區人民政府黨組成員、副主席，內蒙古自治區人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，王波1958年10月生，內蒙古翁牛特旗人，曾在赤峰、包頭任職，2008年任巴彥淖爾市委副書記、市長，2010年任呼和浩特市委副書記、市長，2011年11月任內蒙古自治區政府副主席、黨組成員。2018年1月，王波任內蒙古自治區人大常委會黨組副書記、副主任，2022年1月不再擔任該職務。2024年6月，王波官宣被查，12月被開除黨籍。