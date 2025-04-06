毛澤東唯一嫡孫毛新宇回湖南祭祖　妻子劉濱兒女毛東東毛甜懿陪同

中共總書記習近平積極反腐，毛澤東唯一嫡孫毛新宇5日返回毛澤東故鄉湖南韶山祭祖時也表態，身為毛澤東的後代，「毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻」。



據《天下韶山網》報導，在中共湘潭市委書記胡賀波、中共韶山市委書記曹偉宏等當地官員陪同下，4月5日上午9時，毛新宇一行來到毛澤東廣場，向毛澤東銅像敬獻花籃。陪同毛新宇返鄉祭祖的還有毛新宇的妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

隨後，毛新宇一行參觀了毛澤東故居、滴水洞一號樓，並到位於滴水洞虎歇坪的毛澤東祖父墳祭掃。

《天下韶山網》稱，在毛澤東祖父墓地前：

「毛新宇深情地說道：『作為您的後代，作為毛主席的後代，到今天，我們依然在繼承、弘揚和發展毛主席開創的偉大事業，推進黨和人民的事業不斷地向前發展。請您放心，毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻。」



習近平2012年上任後即積極展開強力反腐行動，迄今仍無停歇跡象。據統計，今年第一季，再有12名「中管幹部」受審。所謂「中管幹部」指在中共中組部備案的高階官員，其任免權在中共中央，一般為副部級以上。

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今年全國兩會後，中共中央辦公廳隨即發布《關於在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的通知》，要求在全黨開展深入貫徹中共中央八項規定精神學習教育，以鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，鞏固深化黨紀學習教育成果，鍥而不捨落實中央八項規定精神。

習近平上任後，2012年12月4日，中共中央政治局會議審議通過《十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定》，簡稱「中央八項規定」，主要內容包括：要求官員赴基層調研要輕車簡從、簡化接待；厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定等。

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