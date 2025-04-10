殲-36低空「橫穿公路」　美媒關注：見到並列雙座和隱形鏡面塗層

作為中國最受關注的兩種六代機之一，殲-36最近低空從公路上飛過的方式再次出現在大眾視野內，相關影片讓外界有了更清晰查看該機特徵的機會。有美媒報道指，這展示了殲-36作為新概念超重型戰鬥機的證據，而且似乎它的機頭座艙罕見地採用了並列雙座佈局。



殲-36低空「橫穿馬路」。（影片截圖）

美媒報道稱，影片之所以引人注目，是因為拍攝者與這架中國最先進戰鬥機的距離非常近，當時它正在低空掠過機場外圍的高速公路。可以看到當時殲-36正在準備着陸，它的重型起落架已經展開，每個起落架都有兩個機輪。大型分裂式舵面作為穩定減速板，在影片中也清晰可見。

結合該影片和之前的照片，殲-36的三個起落架均採用雙輪結構，足以說明該機的重量。美媒提到，無論是中國的殲-20隱形戰鬥機還是美國的F-22隱形戰鬥機，都屬於常規意義的重型戰鬥機，最大重量在35噸左右，但它們的起落架也都只用了單輪。而殲-36的起落架均採雙輪佈置，說明它的起飛重量遠遠超出傳統重型戰鬥機的概念。

因此，不少西方媒體認為，殲-36應是類似F-111的戰鬥轟炸機。因為通常來說，機身重量偏大通常會影響近距離機動性能，不利於格鬥作戰，但傳統三代機四代機的理念並不適合套用在六代機身上。強勁的三台發動機，足以為殲-36提供持續的高速飛行能力，並應對先進航電設備帶來的電力供應需求猛增。

美媒還表示，最新影片提供了迄今為止最清晰的殲-36駕駛艙區域的圖像，該區域明顯採用流線型設計，與前機身頂部的線條融為一體。結合該機非常寬闊的機頭部分，「這強烈表明該機採用了並列雙座佈局。」

殲-36低空「橫穿馬路」。（影片截圖）

殲-36低空「橫穿馬路」。（影片截圖）

F-111也是採用並列雙座佈局。（網上圖片）

據了解，並列雙座佈局被認為是更有利於飛行員的相互交流，特別是在複雜戰場環境下執行任務，不但有來自各種傳感器提供的海量信息，而且還需要快速指揮無人僚機協同作戰，這就更需要兩名飛行員高度協同作戰，因此並列雙座設計能夠顯著提升未來戰鬥機的整體作戰效能‌。

此外，美媒還注意到，殲-36的側面外觀，可以清楚地看到背部引擎進氣口，及其明顯的DSI設計。「隨着這架原型機接近跑道，還可以清晰地看到三台發動機的尾噴口，這是現代戰鬥機中非常獨特的動力裝置佈局。」同時，殲-36的背部進氣口周圍和後部有明顯的淺色塊，除了割裂式迷彩外，「還可能是某種鏡面塗層，美國多種隱形戰鬥機都曾經測試過這種塗層。」

根據美媒之前報道，無論是早已經退役的F-117戰鬥轟炸機，還是F-22和F-35隱形戰鬥機，都在近年的測試中在機身上貼滿了不同類型的鏡面塗層。當當時美媒分析稱，鏡面材料被認為可以減少飛機正面和側面半球的紅外信號。這將降低敵方IRST系統的有效性。隱形戰鬥機現有的消除雷達發射信號的技術對其沒有任何影響。在當前隱形技術擴散、雷達探測能力相對不足的情況下，各國都在尋找針對隱形戰鬥機的探測新手段，而紅外信號被認為是隱形戰鬥機最容易被發現的特徵之一。