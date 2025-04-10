廣西蒼容潯江大橋順利合龍　中國橋樑再創世界之最

周四（4月10日），位於廣西的蒼容潯江大橋成功合龍，即將進入橋面鋪裝施工階段。這亦是目前世界最大跨徑獨柱式三塔空間纜懸索橋，以及中國首座主跨超500米的三塔空間纜懸索橋。



蒼容潯江大橋成功合龍。（央視新聞）

蒼容潯江大橋即將進入橋面鋪裝施工階段。（央視新聞）

綜合內媒報道，蒼容高速是廣西梧州市與玉林市之間的快速通道，路線全長105.3公里，設計時速120公里、雙向四車道。蒼容潯江大橋位於廣西梧州市藤縣，是全線關鍵控制性工程，全長1688米，為雙主跨520米的三塔懸索橋，采用中央獨塔設計，索塔全高108.9米。

蒼容潯江大橋主樑為分離式鋼箱樑，合共7種類型、71榀，左右幅採用5米連接箱進行橫向剛性連接。本次合龍段鋼箱樑為南跨SZ4樑段，採用550t+660t起重船吊裝，合龍口僅有20厘米富餘寬度，對起重船的定位及吊裝精度要求高。

蒼容潯江大橋是目前世界最大跨徑獨柱式三塔空間纜懸索橋。（人民日報）

蒼容潯江大橋是中國首座主跨超500米的三塔空間纜懸索橋。（人民日報）

項目利用橋樑吊索可調節的特性，在合龍前通過調整南跨SZ2樑段和SZ3樑段的索長，使兩端合龍口高差由40厘米調節至2厘米，規避了採取主樑壓重措施可能帶來的傾覆風險，實現了大橋主樑高精度合龍。

蒼容潯江大橋順利合龍將為蒼容高速建成通車奠定堅實基礎。蒼容高速建成後，蒼梧與容縣兩地的通行時間將由原來的約兩小時縮短為50多分鐘，將進一步完善廣西高速公路網，對提升北部灣經濟區和珠江-西江經濟帶發展，促進北部灣經濟區與粵港澳大灣區「兩灣」聯動，將廣西打造成粵港澳大灣區重要戰略腹地的國家戰略具有重要意義。