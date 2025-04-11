華南師大2學者證實抄襲7年前權威期刊英文論文　校方：嚴肅處理

廣州華南師範大學周五（11日）淩晨通報指，校內兩名學者發表的論文存在抄襲和未經他人許可而不當使用他人署名的學術不端行為，學校將依規依紀嚴肅處理。



通報指，校方關注到某平台發布「國內學者論文被指翻譯抄襲7年前英文論文」的信息，反映該校東南亞研究中心鐘某某、吳某發表的論文涉嫌學術不端問題。對此，學校高度重視，學校學術道德與學術仲裁專門委員會成立調查組第一時間啟動調查。經調查，該論文存在抄襲和未經他人許可而不當使用他人署名的學術不端行為，學校將依規依紀嚴肅處理。

據報道，抄襲的是中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊《開放時代》2024年第1期刊發的一篇題為《論習慣國際法的重構——基於南北國家利益平衡的視角》，其被指大面積翻譯抄襲知名國際法學者B.S.Chimni在2018年發表於全球國際法領域最著名期刊之一的《美國國際法雜誌》（《American Journal of International Law》）的英文論文《Customary International Law: A Third World Perspective》。

而在周四（10日）晚間，《開放時代》雜誌社發布撤稿聲明稱，確認上述論文存在嚴重抄襲行為，決定予以撤稿。

據官網介紹，《開放時代》1982年創刊於1982年，由廣州市社會科學院主管、主辦，由開放時代雜誌社編輯出版。其原名《廣州研究》，1989年改為現名，現為雙月刊，國內外公開發行，目前被列入「中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊」、「中國人文社會科學期刊AMI綜合評價權威期刊」和「中文核心期刊」。

而《美國國際法雜誌》則有過百年歷史，創刊於1907年，由美國國際法學會主辦，在SSCI名單（2022版）154本法學雜志中排名第五（Q1），國際法專業雜誌中排名第一。