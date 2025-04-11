鄭永年：特朗普掀關稅戰是「休克療法」　劍指三大目標或得不償失

美國總統特朗普日前宣布對全球多國加徵「對等關稅」，引發國際高度關注。針對此舉，香港中文大學（深圳）前海國際研究院院長鄭永年接受《人民日報》微信公眾號「俠客島」專訪時指出，美國此舉實為一場全球性的經濟戰，意圖透過「休克療法」挽救美國財政與製造業衰退，但實際效果與後果恐怕遠超白宮預期。



有關各界評判特朗普施政看似「魯莽」的做法，鄭永年首先認為仍有其邏輯存在，儘管此舉「近乎孤注一擲，賭一把」。鄭永年指出，綜觀特朗普一系列「休克療法」的操作，其背景是「美國政府已經逼近破產狀態」，關稅的第一層目標就是「弄錢」，方式是「向外國人收錢」，第二層目標要讓製造業回流，實現就業和創造稅收的多重目的，第三層目標是針對中國。

鄭永年研判，「第一層可以，但特朗普只看到可能的收穫，沒有看到可能的失去，說不定搞垮了美元霸權，萎縮美國的服務業，損失可能會超過關稅的所得。而第二層、第三層目標就很難了」。

香港中文大學（深圳）公共政策學院創始院長鄭永年。（鄭子峰攝）

鄭永年指出，特朗普政府的對外經濟策略背後，其實是對全球盟友與貿易依賴國進行敲詐勒索。針對的國家，至少有兩類讓他覺得完全可以敲竹槓：第一是盟友，安全上依賴美國；第二是高度依賴美國市場的國家。

對於歐洲是否會反制美國關稅攻勢，鄭永年認為，歐洲如果有強烈的意願，是有能力反擊的。但歐洲內部有分化，德國、法國跟意大利、英國的態度就不完全一致，所以美國還會敲詐勒索下去。

對於美國製造業是否因此回流美國，鄭永年斷言「幾乎不可能」，即使像台積電這類企業赴美建廠也會因工人素質與成本問題進展緩慢。「製造業流出去了想再拿回來，太難。我看過一些資料，如果在亞洲設廠的企業回到美國，成本高達5倍以上。」

至於中國的應對方向，鄭永年認為應著重打造具有「經濟韌性」的產業體系，避免受外部波動影響。「我們的目標應當是建構一個具有強大經濟韌性的產業體系，只有這樣才能使得我們在和美國的長期競爭中立於不敗之地。」

此外，針對美國或試圖另建排除中國的貿易圈，鄭永年直言「這是幻想，不可能實現」，因為美國自己不開放市場，既無法提供吸引力，也難以長期綁架盟友。「況且，你讓別人選邊站，別人就一定聽嗎？白宮一任四年，不夠就八年，熬過去。」

鄭永年強調，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%至70%，跟加到 500%其實沒區別，都沒法做生意了，就是脫鈎了。

反觀中國當前應對之道，鄭永年強調要「集中精力辦好自己的事」，從短期穩市到中長期深化改革，構建統一大市場與技術創新生態，尤其要保持對外開放形象，讓全球自行做出選擇。

「中國正慢慢轉向『0到1』的原創創新階段。這個格局一旦真正形成，10到15年後，也許美國和其他國家還要依賴我們的技術。」他舉例，德國已經與中國洽談新能源汽車合作，「這放在十年前是很難想像的」。

鄭永年認為，美國當前的經濟困境源自內部治理失衡與資本壟斷導致的社會不公平，並非中國造成。「美國從全球化獲利最多，但是沒搞好收入分配，這是他們自己的治理問題，不是中國的問題。」