內地學者獻策「兩個30戰略」應對關稅戰　主打非美零關稅+擴內需

面對美國總統特朗普重手的關稅衝擊，內地多位學者於4月9日舉行的中國宏觀經濟論壇「熱點問題研討會」上呼籲，當前當務之急是穩住經濟、擴大內需，並提出「兩個30戰略」作為中期應對美方貿易保護主義的重要方案。



內媒《界面新聞》報道，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在會上表示，應實施「兩個30戰略」：一是到2030年前，對除美國外的國家與地區實現零關稅、零準入限制、零補貼；二是實現國內消費比當前提升30%，相當於新增3萬億美元，填補美國關稅導致的全球需求缺口。

這張路透社於2025年4月10日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型、美國國旗及寫着「關稅」的標籤。（Reuters）

邢自強指出，特朗普對華加徵的累計關稅已達104%，此舉不僅無益於中美雙邊關係，更對美國自身經濟造成「永久性傷痕」——企業不敢投資，消費者成本上升，股市下跌導致財富縮水，衰退風險大增。他直言，這會對冷戰後形成的「美國例外論」、「美國一枝獨秀論」的宏觀邏輯敘事產生重大衝擊。

對於中國應對策略，邢自強建議當局盡快啟動中等幅度的降準降息，結合7000至10000億元人民幣超長期特別國債支持內需，穩住消費與投資信心。邢自強強調，中美之間的信心博弈不等人。

北京大學國家發展研究院教授姚洋亦指出，美方關稅若持續升高，將導致美國進入「滯脹」狀態。他認為中國當前應全面啟動國家級資本動員，穩住地方政府支出與房地產市場，「穩地產比擴消費更重要」。姚洋建議中央設立「國家隊」專責收購存量房屋，以壓力測試地方財政、重啟房地產投資動能。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

中國社科院學部委員余永定則呼籲快速縮小中美GDP差距，鞏固國家安全與全球話語權。他指出，中國2024年實際增速雖達5%，但GDP縮減指數為負，顯示「潛力未盡發揮」，宏觀政策應持續加碼。

中國人民大學國家發展戰略研究院教授劉曉光則建議，「完成5%的GDP增長目標是穩就業、防風險、惠民生的需要」，他提倡加大基建投資力度，並強調今年是「十四五」規劃收官之年，應儘速落實重大工程計畫。

國家統計局原副局長許憲春從長期視角出發，指出提升國民消費的關鍵在於改善收入分配。他建議提高勞動者報酬佔比，給予企業加薪稅收優惠，擴大實物社會轉移支出與社保覆蓋，以穩步釋放中長期內需潛力。