特朗普揮刀關稅靠「直覺」定調？官媒批美國「敲骨吸髓」顛覆秩序

美國總統特朗普近期對多國發動所謂「對等關稅」攻勢,在國際社會引發劇烈震盪。對此,央視旗下新媒體平台《玉淵譚天》今(11)日發表評論指出,美國對外經貿政策反覆無常,不僅以「直覺」制定全球關稅策略,更將談判視為展示「支配地位」的場域,對多國領導人公然羞辱與勒索,意圖顛覆全球多邊貿易秩序。



美國總統特朗普(Donald Turmp)對各國打開關稅大戰,引發全球巿場動盪。(Reuters)

《玉淵譚天》在最新發表的評論文章中指出,特朗普在白宮最新會議中宣稱,若90天內無法與各國達成協議,將恢復高關稅,並聲稱「對中美關稅協議表示樂觀」。就在前一天,他卻突然宣布暫緩對多國加徵關稅90天,僅保留10%基礎關稅。美國政策反覆,引發外界質疑連「美國海關恐怕都還未搞清楚」。

文章援引美國媒體披露,特朗普在談及豁免關稅標準時直言,「更多是憑直覺,而不是其他任何因素……你幾乎不能拿筆計算」。」評論指出,如此重大的全球貿易決策,竟是出於「直覺」,荒誕至極。

美財長貝森特談起關稅問題時稱,美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面,說到這句話的時候,他露出了一絲「奸笑」,被不少內地網民留意到。(微博影片截圖)

在營造全球「排隊來談判」的氣氛下,美國國家經濟委員會主任哈西特聲稱已有15個國家提出明確提議。但評論質疑,從最初所稱「75國聯繫」到如今僅剩15國,顯示美方誇大其辭、操弄輿論。

文章強調,特朗普意圖摧毀全球多邊貿易體制,迫使各國逐一與美進行「雙邊交易」,並舉例其語言用詞粗俗,外交場合中使用「拍我馬屁(kissing my ass)」「卑劣(stooping so low)」「無法自立的國家(ceases to exist as a viable country)」等詞語,羞辱與威脅交織,無視國際禮儀與尊嚴。

美國經濟顧問米蘭甚至公開要求各國「向美國財政部開支票」,形同「明目張膽的霸凌與敲詐」。

4月10日,商務部和外交部聯合發布聲明,稱將採取進一步措施反對美國的霸凌行為。圖為外交部發言人毛寧主持例行記者會。(外交部網站)

此外,文章不忘列舉日本與美國的關稅談判為例,指出日本政府接連派出官員與巨額投資方案,包括440億美元阿拉斯加天然氣項目,仍未能換得關稅豁免。反而,美國於4月2日宣布對進口汽車徵收新一輪關稅,日本汽車業受重創,顯示「示弱則敵強」的歷史教訓依然未改。

另在加拿大方面,則在遭遇美國加稅威脅後展開反擊,安大略省對美出口電力加徵25%附加費,促使特朗普當日就撤回加稅計劃。加拿大總理卡尼(Mark Carney)發表感言表示,「與美國漸進融合的舊關係已經結束」。

4月3日,加拿大總理卡尼在渥太華舉行的記者會上談論關稅措施。(Reuters)

評論指出,美國對中國同時展開關稅施壓與釋放談判訊號,反映中國的反制手段「精準而有效」,諷刺美國政府低估了中國的戰略意志與經濟韌性。

《玉淵譚天》強調,摩根大通與《彭博社》調查均顯示,美國經濟面臨2025年陷入衰退的高風險。美國財政部前官員亦承認,關稅是「最嚴重的自我傷害」。

評論最後指出,美國的貿易戰實為「對發展中國家更深層次的敲骨吸髓」。中國已表明立場「談,大門敞開;打,奉陪到底。」但談判必須建立在平等與尊重基礎之上,絕不接受脅迫。